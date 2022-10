Terapie geniche, AstraZeneca pronta a comprare l’americana LogicBio per 68 milioni di dollari

AstraZeneca è pronta ad acquisire LogicBio Therapeutics, società statunitense attiva nel campo delle terapie geniche, per 68 milioni di dollari. L’operazione porterà la tecnologia di LogicBio, il team di ricerca per le malattie rare e la propria esperienza nello sviluppo preclinico per supportare la crescita del progetto Alexion, che AstraZeneca ha acquisito lo scorso anno per 39 miliardi di dollari.

Azioni in volata

In seguito all’annuncio dell’acquisizione, come riporta il sito Reuters.com, le azioni di LogicBio sono schizzate, che da febbraio sono state scambiate ad di sotto di 1 dollaro, fino a dollari prima dell’ultima chiusura della Borsa. Questo perché il colosso farmaceutico anglo-svedese ha annunciato che avrebbe acquistato la società statunitense pagando un premio altissimo (660%) per ogni azione.

La tecnologia

LogicBio ha sviluppato piattaforme tecnologiche per la consegna e l’inserimento di geni per affrontare le malattie genetiche, nonché una piattaforma progettata per migliorare i processi di produzione di vettori virali. Tali piattaforme, si legge in una nota di AstraZeneca, guideranno le future possibilità scientifiche e i farmaci di prossima generazione per il trattamento delle malattie genetiche rare.

Crescere nelle terapie geniche

“La proposta di acquisizione di LogicBio è uno sviluppo significativo per la nostra crescente ricerca nel campo delle terapie geniche”, ha affermato Marc Dunoyer, amministratore delegato, Alexion, AstraZeneca Rare Disease. “Le persone, l’esperienza e le piattaforme di LogicBio forniscono nuove capacità scientifiche aggiungendo le migliori tecnologie e competenze alla nostra strategia di medicina genomica. La collaborazione scientifica tra Alexion e AstraZeneca è stata un’area di interesse sostanziale dall’acquisizione dello scorso anno e dall’aggiunta di LogicBio amplierà questo lavoro fondamentale”.