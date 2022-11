Trasformazione digitale, LifeBee e ValGenesis annunciano una partnership strategica in Europa

Annunciata la partnership strategica tra LifeBee e ValGenesis per fornire consulenza aziendale e soluzioni innovative di validazione digitale per le aree regolamentate GxP quali produzione, assicurazione qualità, laboratori, logistica, serializzazione, affari regolatori e farmacovigilanza per aziende biofarmaceutiche, dispositivi medici e nutraceutici in Europa.

La consulenza digitale

LifeBee, società di consulenza aziendale e digitale che supporta le aziende life science nel loro percorso verso la digitalizzazione, l’eccellenza operativa e la compliance, in oltre 18 anni di attività, ha gestito più di mille progetti per più di 80 aziende italiane ed estere.

La compliance

ValGenesis opera nel mercato nei sistemi di Validation lifecycle management (Vlms), aiutando le aziende life science a rafforzare la compliance e consentire la standardizzazione con software di convalida risk-based digitale al 100%.

La trasformazione digitale

Grazie a questa partnership, LifeBee implementerà e gestirà gli strumenti di convalida digitale di prossima generazione sviluppati da ValGenesis, consentendo ai clienti di rafforzare la compliance nel ciclo di vita Gmp e di raggiungere il massimo potenziale della trasformazione digitale, in conformità con le linee guida dell’Industry 4.0 e Mise.

Una piattaforma innovativa

“Per le aziende del life science che si concentrano su un futuro paperless – afferma Bo Olsen, Svp of partners di ValGenesis – la convalida digitale è l’unica risposta, senza risulta difficile rimanere compliant e competitivi. La nostra piattaforma ha portato a significative efficienze in termini di costi e tempi nei processi di convalida delle aziende con cui collaboriamo. Non vediamo l’ora di iniziare una lunga e fruttuosa collaborazione con LifeBee mentre lavoriamo insieme per aiutare le aziende del life science a ridefinire la modalità con cui conducono la loro attività”.

Raggiungere eccellenza operativa e compliance proattiva

“Siamo felici e orgogliosi – commenta Marco Torciani, partner e Quality & regulatory business unit director di LifeBee – di avviare una nuova collaborazione con Valgenesis, leader mondiale nell’ambito della digitalizzazione dei processi di qualifica, di convalida e di gestione elettronica dei logbook in ambito life science GxP regolato. Con la nostra competenza focalizzata sul life science, supportiamo e promuoviamo l’innovazione come strategia per raggiungere eccellenza operativa e compliance proattiva, offrendo servizi di consulenza e digitalizzazione. Grazie a questa importante partnership con Valgenesis, LifeBee è in grado di proporre una soluzione full digital, allo stato dell’arte della tecnologia, standard de facto a livello mondiale, che permette di adottare un approccio olistico, innovativo e completamente paperless nella gestione dei processi di convalida, riducendo errori umani e rischi, aumentando l’efficienza e la compliance dei processi”.

In foto Marco Torciani