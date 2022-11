Vaccini mRNA di nuova generazione, CSL Seqirus stipula accordo di licenza con Arcturus Therapeutics per 200 milioni di dollari

CSL Seqirus, la società controllata da CSL Limited, ha raggiunto un accordo di collaborazione e licenza con Arcturus Therapeutics Holdings per accedere alla loro alla piattaforma tecnologica per sviluppare vaccini mRNA auto amplificanti (sa -mRNA). Arcturus riceverà 200 milioni di dollari in anticipo ed è idonea a ricevere oltre 1,3 miliardi di dollari al raggiungimento di pietre miliari di sviluppo e oltre tre miliardi di dollari per traguardi commerciali. La società acquisita potrà ricevere un utile netto del 40% per i prodotti vaccinali contro il Covid-19 e royalties fino a due cifre per i vaccini contro l’influenza, la preparazione alla pandemia e altri tre agenti patogeni respiratori.

L’accordo

In base ai termini dell’accordo, Arcturus fornirà a CSL Seqirus una licenza per la tecnologia Starr di mRNA autoamplificante, oer la somministrazione lipidica LUNAR, per la sua esperienza nella produzione di farmaci mRNA e prodotti farmaceutici. CSL Seqirus guiderà lo sviluppo e la commercializzazione di vaccini nell’ambito della collaborazione che prevede di far avanzare i vaccini contro Sars-CoV-2, influenza, preparazione alla pandemia e altre tre malattie infettive respiratorie presenti a livello globale

Vaccini mRNA di nuova generazione

Arcturus Therapeutics sta attualmente sviluppando vaccini mRNA di nuova generazione, compreso un candidato vaccino contro il Covid-19 che ha recentemente riportato i risultati di un ampio studio di efficacia del vaccino di Fase III, raggiungendo i suoi endpoint primari e secondari di prevenzione delle infezioni e delle malattie gravi con un profilo di sicurezza e tollerabilità favorevole.

Nuova opzione

“È importante sottolineare – ha commentato Steve Marlow, direttore generale di CSL Seqirus – che è un altro passo verso il nostro obiettivo a lungo termine di promuovere la salute pubblica sviluppando e commercializzando vaccini potenziati per la preparazione alla pandemia di influenza e altri patogeni. La collaborazione fornisce anche un percorso per offrire un booster al Covid-19, fornendo un’altra opzione differenziata agli operatori sanitari e ai governi di tutto il mondo”.

Investimenti in R&D

CSL Seqirus produce vaccini antinfluenzali attraverso la sua rete di produzione globale, che comprende strutture negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia. Continua ad investire in ricerca e sviluppo e di recente ha acquisito una struttura situata a Waltham, in Massachusetts, che supporterà il portfolio di R&D dell’azienda, con particolare attenzione alla piattaforma tecnologica sa-mRNA.

Protezione contro le malattie infettive

“Siamo entusiasti di intraprendere questa collaborazione con CSL Seqirus – ha affermato Joseph Payne, presidente e ceo di Arcturus Therapeutics – un rispettato leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di vaccini. Attendiamo con impazienza una lunga e fruttuosa collaborazione mentre lavoriamo insieme per sviluppare vaccini mRNA autoamplificanti di prossima generazione per proteggere dalle malattie infettive più diffuse”.