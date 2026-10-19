AboutPharma Digital Awards 2027: candidature aperte dal 26 ottobre al 10 dicembre
Si apre il conto alla rovescia per la 14esima edizione degli AboutPharma Digital Awards. Dal 26 ottobre 2026 sarà possibile candidare i progetti alla nuova edizione dei riconoscimenti che premiano le esperienze più innovative nell’ambito della trasformazione digitale della salute.
Aziende farmaceutiche, produttori di medical device, agenzie e operatori del settore avranno tempo fino al 10 dicembre per presentare le proprie iniziative. Particolare attenzione è riservata all’intelligenza artificiale: con tre categorie distinte per valorizzarne le applicazioni nella comunicazione e nella formazione, nella pratica clinica e nella ricerca, nei processi e nelle attività aziendali. Confermato anche il riconoscimento per i progetti Esg, che utilizzano il digitale per migliorare le performance ambientali, sociali e di governance.
I premi per le aziende e le agenzie
Accanto ai riconoscimenti per singolo progetto, saranno assegnati i Best Company Awards, rivolti alle aziende farmaceutiche e di medical device che si distinguono per capacità di innovazione trasversale alle diverse funzioni aziendali.
In particolare, sono previsti il Best Pharma Company (con assegnazione di Gold, Silver e Bronze Award) e il Best Medical Device Company (soltanto Gold Award). In questi due casi, per concorrere è necessario aver presentato almeno tre progetti in tre categorie differenti.
Sono previsti anche i Best Company Awards per area terapeutica, destinati alle aziende che presentano almeno tre progetti pertinenti alla stessa area. Tra gli ambiti individuati figurano le malattie cardiovascolari, la neurologia e la salute mentale, le malattie infettive, l’oncologia e l’ematologia, la salute della donna, le patologie respiratorie e allergologiche, la dermatologia, l’endocrinologia, il diabete e l’obesità, la nefrologia, la gastroenterologia, l’igiene orale, l’oftalmologia, la pediatria e le malattie rare. Le aree effettivamente premiate saranno definite dopo la raccolta delle candidature.
Completa il quadro il premio Best Agency, dedicato alle agenzie che dimostrano capacità progettuale e innovazione attraverso più categorie. Anche in questo caso per partecipare è necessario aver presentato almeno tre progetti in tre categorie differenti.
I criteri di valutazione
La giuria valuterà i progetti sulla base di tre criteri: idea (si valuta l’originalità dell’idea e la innovatività dell’approccio), esecuzione (si valuta la bontà di realizzazione del progetto con particolare riferimento alla capacità di coinvolgere gli stakeholder e al rispetto della tempistica predefinita) e risultati (si valuta il raggiungimento degli obiettivi del progetto e il valore dei Kpi del progetto). Saranno quindi considerati l’originalità dell’approccio, la qualità della realizzazione e la capacità di coinvolgere gli stakeholder, oltre ai risultati raggiunti e ai relativi indicatori di performance.
Le candidature dovranno descrivere lo scenario di riferimento, il razionale, gli obiettivi e i destinatari del progetto, le caratteristiche e le tempistiche di realizzazione e i risultati disponibili, anche preliminari. Per ogni progetto sarà necessario evidenziare gli elementi utili a documentarne l’impatto.
È possibile candidare anche progetti già presentati nelle precedenti edizioni, con l’esclusione di quelli vincitori delle ultime due edizioni. In caso di ricandidatura di un progetto vincitore in edizioni ancora precedenti, sarà importante mettere in evidenza gli elementi evolutivi rispetto alla versione originaria.
Come partecipare?
Le candidature saranno aperte dal 26 ottobre al 10 dicembre. La documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma dedicata, seguendo le indicazioni previste dal regolamento.
La presentazione del progetto dovrà essere in formato Pdf e non superare le 15 slide. Il documento dovrà includere lo scenario di riferimento, il razionale, gli obiettivi e il target, le caratteristiche e le tempistiche dell’iniziativa e i risultati (anche preliminari) disponibili al momento della candidatura.
Sarà inoltre necessario allegare un’immagine del progetto in alta definizione e la documentazione relativa al pagamento della quota di iscrizione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere ad aboutpharmadigitalawards@helyx.healthcare.
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