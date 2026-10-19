AboutPharma Digital Awards 2027: candidature aperte dal 26 ottobre al 10 dicembre

Si apre il conto alla rovescia per la 14esima edizione degli AboutPharma Digital Awards. Dal 26 ottobre 2026 sarà possibile candidare i progetti alla nuova edizione dei riconoscimenti che premiano le esperienze più innovative nell’ambito della trasformazione digitale della salute.

Aziende farmaceutiche, produttori di medical device, agenzie e operatori del settore avranno tempo fino al 12 dicembre per presentare le proprie iniziative. Particolare attenzione è riservata all’intelligenza artificiale: con tre categorie distinte per valorizzarne le applicazioni nella comunicazione e nella formazione, nella pratica clinica e nella ricerca, nei processi e nelle attività aziendali. Confermato anche il riconoscimento per i progetti Esg, che utilizzano il digitale per migliorare le performance ambientali, sociali e di governance.

I premi per le aziende e le agenzie

Accanto ai riconoscimenti per singolo progetto, saranno assegnati i Best Company Awards, rivolti alle aziende farmaceutiche e di medical device che si distinguono per capacità di innovazione trasversale alle diverse funzioni aziendali.

In particolare, sono previsti il Best Pharma Company (con assegnazione di Gold, Silver e Bronze Award) e il Best Medical Device Company (soltanto Gold Award). In questi due casi, per concorrere è necessario aver presentato almeno tre progetti in tre categorie differenti.

Sono previsti anche i Best Company Awards per area terapeutica, destinati alle aziende che presentano almeno tre progetti pertinenti alla stessa area. Tra gli ambiti individuati figurano le malattie cardiovascolari, la neurologia e la salute mentale, le malattie infettive, l’oncologia e l’ematologia, la salute della donna, le patologie respiratorie e allergologiche, la dermatologia, l’endocrinologia, il diabete e l’obesità, la nefrologia, la gastroenterologia, l’igiene orale, l’oftalmologia, la pediatria e le malattie rare. Le aree effettivamente premiate saranno definite dopo la raccolta delle candidature.

Completa il quadro il premio Best Agency, dedicato alle agenzie che dimostrano capacità progettuale e innovazione attraverso più categorie. Anche in questo caso per partecipare è necessario aver presentato almeno tre progetti in tre categorie differenti.