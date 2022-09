AboutPharma Digital Awards: ecco le linee guida per partecipare alla decima edizione

Dieci anni a fianco dell’innovazione digitale nell’healthcare. Dieci anni di racconti e riconoscimenti nei confronti di chi si impegna per costruire il futuro della sanità. AboutPharma Digital Awards, il più importante premio in Italia dedicato ai progetti che valorizzano la digitalizzazione del mondo sanitario, compie un compleanno prestigioso. Tante le novità introdotte in occasione di questa decima edizione, tra cui la presenza di nuove categorie, oltre a un premio inedito nella sezione “company award”. Sarà possibile candidare i progetti a partire dal prossimo 30 novembre. Nel frattempo sono disponibili le linee guida (che saranno presentate in un webinar ufficialmente il prossimo 5 ottobre) per candidare i progetti che concorreranno all’aggiudicazione del riconoscimento.

I criteri di valutazione

I progetti candidati alla decima edizione degli AboutPharma Digital Awards verranno valutari secondo tre criteri principali: idea, action, results.

Idea: si valuta l’originalità dell’idea e la innovatività dell’approccio. È fondamentale indicare nella presentazione se il progetto è un’idea originale del team italiano o è uno sviluppo/adattamento di un progetto nato a livello internazionale.

Action: si valuta la bontà di esecuzione del progetto con particolare riferimento alla capacità di coinvolgere tutti gli stakeholder e al rispetto della tempistica predefinita.

Results: si valuta il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

L’individuazione delle evidenze dei tre criteri di valutazione (idea, action, results) è lasciata alla libera scelta di chi presenta il progetto. In questa edizione, per tutti i progetti che abbiano come obiettivo il miglioramento della diagnosi, terapia e qualità di vita di specifiche patologie verrà chiesto ai candidati di indicare l’area o le aree terapeutiche di pertinenza del progetto. Questo consentirà alla giuria di valutare le candidature in modo ancora più accurato sulla base delle caratteristiche intrinseche del progetto.

Per semplificare, ecco alcuni parametri di valutazione dei risultati nelle diverse categorie:

Indici tangibili di miglioramento della formazione professionale

Indici di miglioramento della pratica clinica (facilitazione di diagnosi, miglioramento dell’aderenza alla terapia, della qualità di vita dei pazienti, facilitazione del compito del caregiver)

Risultati specifici sulla patologia (miglioramento della gestione di malattie diffuse come il diabete, la BPCO, la cardiopatia ischemica o di malattie rare)

Miglioramenti di tipo socio sanitario e/o economico (velocizzazione di procedure amministrative, riduzione del numero di ospedalizzazioni, riduzione dei costi di gestione di una patologia etc.)

Le categorie

Una delle novità di quest’anno riguarda le categorie, che salgono a 18. I progetti potranno essere candidati nella sezione: ricerca clnica; wellness, prevenzione, qualità di vita; patient engagement and advocacy; comunicazione verso l’healthcare professional; comunicazione verso i cittadini e pazienti; comunicazione verso le istituzioni; aggiornamento e formazione dei medici; supporto alla professione dei medici; miglioramento dell’offerta e dell’assistenza sanitaria; miglioramento della cura dei pazienti; telemedicina; aggiornamento e supporto ai farmacisti; hr digital empowerment; csr: ambiente e sviluppo sostenibile; csr: diversità, equità inclusione, socialità, animal health; trasformazione digitale 4.0; digital health partnership.

I premi speciali

Tra i premi speciali viene introdotto il “best digital agency” che si aggiunge ai tradizionali “best digital company” e “best social company”.

Best social company

Verranno premiate le aziende che dimostreranno una strategia consolidata in ambito Social Media. Potranno partecipare alla selezione per la Gold, Silver e Bronze Social Company tutte le aziende farmaceutiche, biotecnologiche e di medical devices che avranno presentato almeno tre progetti agli AboutPharma Digital Awards 10th edition. A tutte le aziende interessate a partecipare a questo premio è richiesto l’invio di una presentazione in formato ppt e pdf (max 10 slide) con descrizione dell’attività dell’azienda che includa:

breve company profile;

elenco di tutti i progetti presentati evidenziando quelli con importante componente social;

elenco dei social media presidiati e risultati ottenuti rispetto agli obiettivi, target e KPI prefissati;

eventuali test su social media di settore;

indicazione di eventuali programmi interni orientati ad acquisire competenze in ambito social media marketing

indicazioni di eventuali specifiche policy interne sull’utilizzo dei social media da parte dei dipendenti

una case history di successo ottenuto grazie all’integrazione della comunicazione in ambito social.

La valutazione si baserà:

sui dati contenuti nella presentazione (creatività dell’approccio, capacità di coinvolgere l’audience di interesse, capacità di centrare gli obiettivi prefissati e raggiungimento dei KPI indicati)

sui voti ottenuti dai 3 migliori progetti con importante componente social presentati dall’azienda nelle categorie

Best digital company

Verranno premiate le aziende che dimostreranno un elevato grado di digitalizzazione in diverse aree aziendali.

Potranno partecipare alla selezione per la Gold, Silver e Bronze Digital Company tutte le aziende farmaceutiche, biotecnologiche e di medical devices che avranno presentato almeno tre progetti agli AboutPharma Digital Awards.

A tutte le aziende interessate a partecipare a questo premio è richiesto l’invio di una presentazione in formato ppt e pdf (max 10 slide) con descrizione dell’attività dell’azienda che includa:

breve company profile

elenco di tutti i progetti presentati

descrizione del percorso di digitalizzazione dell’azienda (training, attività di formazione interna etc.)

elenco di tutti gli asset digitali utilizzati e i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi, target e KPI prefissati

una case history di successo in una o più aree di attività aziendale (R&D, produzione, regulatory, qualità, marketing, HR etc.)

La valutazione si baserà:

sui dati contenuti nella presentazione (grado di digitalizzazione aziendale ai diversi livelli, capacità di centrare gli obiettivi prefissati)

sui voti ottenuti dai 3 migliori progetti presentati dall’azienda in tutte le categorie

Best digital agency

Il titolo verrà assegnato sulla base dei voti e delle posizioni in classifica dei progetti. Per concorrere alla Best Digital Agency è necessario aver presentato almeno tre progetti agli AboutPharma Digital Awards. Verranno valutati solo ed esclusivamente:

i progetti direttamente presentati dalla agency;

i progetti presentati da un’altra entità (ad esempio una industria farmaceutica) per il quale il nome della agency viene indicato come partner del progetto insieme alla entità che presenta la candidatura.

Come candidare il progetto

Sarà possibile candidare i progetti fino al 30 novembre 2022 allegando alla modulistica la presentazione del progetto, in formato ppt e pdf (entrambi i formati, max 15 slide, non devono essere presenti all’interno animazioni e/o video embedded. Possono essere presenti link a supporto del progetto. Dimensione max del file 400 mb). È sempre possibile inserire link a contenuti multimediali pertinenti al progetto (es. video, podcast, siti, social, landing page etc).

Per agevolare il lavoro della giuria e la selezione tra i progetti candidati il modello della presentazione deve rispecchiare il seguente schema:

scenario di riferimento

razionale del progetto

obiettivi e target del progetto

caratteristiche e tempistiche del progetto(in cui verranno descritti l’originalità dell’approccio, la bontà e rapidità di esecuzione del progetto e i risultati pianificati o raggiunti e con l’indicazione della data inizio del progetto)

risultati, anche preliminari, al momento della presentazione della candidatura

La modulistica sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2022. Per maggiori informazioni è disponibile l’indirizzo di posta dedicato all’evento: digitalawards@aboutpharma.com.