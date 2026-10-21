Ai e medicina di genere: da bando Prin oltre 1 milione di euro a progetto di quattro atenei

Ricerca biomedica
Pubblicato il: 21 Ottobre 2026|
Redazione AboutPharma

Correggere le distorsioni di genere della ricerca biomedica ai tempi dell’Ai, per una medicina sempre più equa e precisa. È l’obiettivo del progetto Bridge coordinato dall’università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) di Milano, tra i 199 selezionati su 4.279 candidature al bando Prin 2026 del ministero dell’Università e della Ricerca, e destinatario di un finanziamento proposto di oltre 1 milione (1.079.187 euro) per 3 anni.

Consorzio di quattro atenei

UniSR è capofila di un consorzio che riunisce altre 4 atenei italiani: università degli Studi di Milano-Bicocca, università degli Studi dell’Insubria, università degli Studi di Foggia e università degli Studi dell’Aquila. Principal Investigator del progetto Mariaclelia Di Serio, professore ordinario di Statistica medica e direttrice del Centro universitario di Statistica per le Scienze biomediche (Cussb) dell’università Vita-Salute San Raffaele, membro del Consiglio dell’Istat (Istituto nazionale di statistica).

L’intelligenza artificiale – spiegano da UniSR – sta aprendo scenari senza precedenti nella ricerca biomedica, grazie alla possibilità di analizzare enormi quantità di dati e individuare relazioni tra loro sempre più complesse. Ma dietro le straordinarie opportunità offerte da questa rivoluzione tecnologica si pone una questione cruciale: quanto possiamo fidarci delle informazioni su cui si basa l’Ai e dei processi attraverso cui vengono generate?

L’importanza di comprendere le informazioni raccolte

Perché anche gli algoritmi più sofisticati possono arrivare a conclusioni poco affidabili se i dati di partenza non rappresentano adeguatamente le persone a cui le cure sono destinate. Per questo non basta ricorrere a strumenti di analisi sempre più avanzati: occorre comprendere come le informazioni sono state raccolte, quali criteri hanno guidato la selezione dei partecipanti agli studi e quali aspetti rischiano di rimanere esclusi.

Una questione particolarmente importante per la medicina di genere, che studia come il sesso biologico e i fattori legati al genere possano influenzare la salute, l’insorgenza delle malattie, l’accesso alle cure e la risposta ai trattamenti. E’ da questa sfida che nasce Bridge.

Le caratteristiche del progetto

Il progetto punta a “sviluppare nuove metodologie statistiche per individuare, misurare e affrontare le possibili distorsioni di genere che possono emergere lungo l’intero percorso della ricerca biomedica: dagli studi preclinici alle sperimentazioni cliniche, fino alle grandi popolazioni osservate e ai dati raccolti nella pratica assistenziale”, descrive l’ateneo Vita-Salute in una nota.

Bridge “integrerà biostatistica, inferenza causale, modelli bayesiani e strumenti di data science, mettendo al centro il ragionamento statistico e la comprensione dei processi attraverso cui i dati vengono generati”. L’obiettivo è “andare oltre la semplice analisi delle informazioni disponibili, per valutarne anche la rappresentatività, l’affidabilità e la capacità di descrivere correttamente le differenze tra le persone”. In particolare, la ricerca si concentrerà su tre patologie croniche: sclerosi multipla, malattie renali e diabete di tipo 1. Condizioni in cui fattori biologici, differenze nell’accesso alle cure, nell’aderenza ai trattamenti e continuità assistenziale possono influenzare significativamente gli esiti di salute.

Sviluppare strumenti utili ai ricercatori

“L’ambizione non è soltanto descrivere queste differenze, ma sviluppare strumenti e indicatori concreti che aiutino i ricercatori a progettare studi più rappresentativi, riconoscere le possibili fonti di distorsione, interpretare correttamente i risultati e produrre evidenze scientifiche più solide a supporto delle decisioni cliniche”. In prospettiva, “le metodologie sviluppate potranno trovare applicazione anche in altri ambiti della medicina, contribuendo a migliorare l’affidabilità della ricerca e a rendere le cure sempre più personalizzate”.

Tag: Bando prin / intelligenza artificiale / Ministero dell'università e della ricerca /

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