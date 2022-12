Al via la prima rete quantistica inter-europea, nuova strategia di cybersecurity

La fisica quantistica può aiutarci contro gli attacchi informatici, facendo parte di una nuova strategia di cybersecurity. Una dimostrazione pubblica è avvenuta in occasione della la riunione dei ministri del G20 sulla digitalizzazione svoltosi a Trieste nel 2021 collegando, per la prima volta, tre Paesi – Italia, Slovenia e Croazia – su una rete quantistica in fibra ottica. L’esperimento ha avuto esito positivo, mostrando la maturità del sistema tecnologico della Quantum key distribution (Qkd), e ponendolo sotto i riflettori per applicazioni commerciali nel breve termine.

Che cos’è la Quantum key distribution

La Quantum key distribution è un protocollo in grado di fornire comunicazioni di dati sicure grazie alle leggi della fisica quantistica, proteggendo da potenziali attacchi. Un eventuale tentativo di intercettare la chiave distribuita attraverso Qkd lascerebbe, infatti, una traccia che consentirebbe di rilevare l’intrusione e di agire contro eventuali minacce alla riservatezza.

La rete europea EuroQCI

I risultati dell’esperimento che ha testato l’efficienza della Qkd sono stati appena pubblicati su Advanced Quantum Technologies. Si è trattato della prima dimostrazione pubblica di EuroQCI, l’innovativa rete europea per le comunicazioni quantistiche a cui l’Italia partecipa con la propria rete scientifica, piccole e medie imprese fino a grandi gruppi industriali.

Un pilastro della strategia di cybersecurity

EuroQCI unisce la fibra ottica commerciale a quella di satelliti dedicati: proteggerà i dati sensibili e le infrastrutture critiche, fornendo un ulteriore livello di sicurezza basato sulla fisica quantistica. Ciò migliorerà la sovranità digitale e la competitività industriale dell’Europa, diventando uno dei pilastri principali della nuova strategia di cybersecurity dell’Ue per i prossimi decenni.

La rete quantistica in fibra

Nel lavoro appena pubblicato, gli autori hanno dato il via all’iniziativa EuroQCI collegando Italia, Slovenia e Croazia, su una rete quantistica in fibra. La rete collega stabilmente Trieste a Fiume con un unico collegamento in fibra di 100 km, e a Lubiana tramite un trusted node a Postumia.