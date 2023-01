Amazon Pharmacy lancia nuovo servizio in Usa: farmaci generici a casa con 5 dollari al mese

C’è un abbonamento per ricevere a casa prodotti di ogni genere, generi alimentari, per vedere film. Ora anche per avere farmaci da prescrizione a domicilio. È il servizio RxPass riservato agli utenti Prime di Amazon: con soli cinque dollari al mese (per ora è riservato soltanto agli Stati Uniti) si possono ordinare oltre 50 farmaci generici comunemente prescritti che trattano più di 80 patologie, tra le quali ipertensione e reflusso acido, asia e depressione, con consegna gratuita.

I passi di Amazon nell’healthcare

Amazon mette a segno un altro punto nel settore healthcare, dopo gli investimenti degli ultimi mesi, conquistando quote di mercato nel settore della consegna dei farmaci. Nella farmacia di Amazon i clienti Prime possono anche acquistare i farmaci con sconti fino all’80% sui generici e fino al 40% su quelli di marca.

Consegna in abbonamento

“Con 5 dollari al mese, sai quanto pagherai per i tuoi farmaci. Nella maggior parte dei posti, è meno di una moka o una tazza di caffè. Questa è la lista di partenza e siamo entusiasti della copertura che fornisce”, ha detto in un’intervista a Fierce Biotech John Love, vicepresidente di Amazon Pharmacy. “L’esperienza della farmacia non è stata innovata ormai da decenni. In molti casi, i clienti scoprono i prezzi dei farmaci nel momento in cui li comprano. È una responsabilità aiutarli a stabilire un budget e guidarli nell’acquisto. Questo è qualcosa che pensiamo che Amazon possa davvero aiutare a migliorare, portando il prezzo basso, l’accessibilità e la convenienza alle esigenze mediche delle persone. Pensiamo che possa essere estremamente prezioso per gli americani che hanno una condizione cronica o per coloro che assumono da due a tre farmaci. Con questa offerta specifica, tutti i farmaci idonei hanno la singola tariffa fissa di 5 dollari e vengono consegnati alla porta dei pazienti”, ha detto Love.