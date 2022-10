Angelini lancia un fondo da 300 milioni per investire in startup biotech e di digital health

Investire in startup biotech e della sanità digitale. È questo l’obiettivo di Angelini Ventures, società di venture capital lanciato dall’omonima casa farmaceutica, che investirà 300 milioni di euro nelle giovani realtà innovative.

Gli obiettivi del fondo

Angelini Ventures, riferisce una nota della società, creerà e investirà in startup che sviluppano soluzioni e idee innovative negli ambiti della biotecnologia, delle scienze della vita e della sanità digitale. Più in concreto, il fondo intende mettere a sistema capacità esistenti e nuove per identificare, finanziare e realizzare soluzioni che innovano i modelli sanitari tradizionali.

Dove investirà

Gli investimenti sono previsti in Europa, Nord America e Israele, con particolare attenzione alla salute del cervello e a segmenti di mercato rivolti a donne, bambini e terza età. La società ha sede a Roma e si avvale di un team globale che compone una rete internazionale di esperti in innovazione.

“Abbiamo lavorato a lungo alla nascita di Angelini Ventures, la cui missione sarà quella di investire a livello internazionale su idee, opportunità e progetti ad alto potenziale, che utilizzino la tecnologia per trasformare il futuro dell’ecosistema sanitario globale. Grazie alle nostre specifiche competenze ed expertise, abbiamo l’ambizione non solo di sviluppare ulteriormente il nostro business nel settore della salute, ma anche e soprattutto di dare voce e vita a soluzioni che abbiano un impatto positivo sui pazienti, sulle comunità e sul sistema Paese”, ha commentato Sergio Marullo di Condojanni, Ceo di Angelini Industries.

Già pronti 60 milioni di investimenti

“Sono molto orgoglioso di prendere parte alla nascita di Angelini Ventures che rappresenta una milestone fondamentale nel percorso di innovazione di Angelini Industries in ambito sanitario. Stiamo costruendo un’infrastruttura solida per sviluppare e per investire in nuove idee, collaborazioni e tecnologie – ha osservato Paolo Di Giorgio, Ceo di Angelini Ventures – Attraverso Angelini Ventures gli imprenditori collaboreranno con esperti in materia che comprendono a fondo le sfide del settore sanitario e i bisogni in evoluzione di pazienti e consumatori”.

Angelini Ventures ha già pianificato investimenti internazionali per 60 milioni di euro. L’attuale portafoglio include Argobio, ‘startup studio’ del settore biotech con sede a Parigi; Angelini Lumira Biosciences Fund, fondo nordamericano che investe in start-up, e Pretzel Therapeutics, società di Boston che sviluppa terapie mitocondriali.