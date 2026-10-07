Bracco Innovation Day, dalla diagnosi alla terapia: così cambia il ruolo dell’imaging

L’imaging sta passando dalla semplice visualizzazione della malattia alla produzione di informazioni utili a caratterizzarla, selezionare i pazienti e orientare il trattamento. È una delle direttrici emerse dalle ultime sessioni del Bracco Innovation Day 2026, che si è svolto oggi al Mind di Milano riunendo oltre 200 esperti e professionisti Bracco da tutto il mondo.

La trasformazione riguarda innanzitutto il modo di leggere le immagini. Accanto alla componente anatomica assumono sempre maggiore rilievo informazioni funzionali e quantitative, come quelle relative a perfusione e flusso. A queste si affiancano biomarcatori e strumenti di analisi basati sull’intelligenza artificiale, in un percorso verso una caratterizzazione più precisa della malattia e una maggiore stratificazione dei pazienti.

“Dal vedere di più al comprendere meglio”

“In ambito medico si aprono possibilità che fino a pochi anni fa erano impensabili: la sanità digitale potenziata, l’intelligenza artificiale, gli enormi progressi tecnologici in diagnostica per immagini” ha affermato Diana Bracco, Presidente e Ceo del Gruppo Bracco nell’intervento di apertura.

“Dobbiamo anticipare il cambiamento, non semplicemente reagire ad esso. Ci stiamo avvicinando al Centenario di Bracco: dalla fondazione nel 1927, la nostra azienda è cresciuta attraverso le generazioni, le aree geografiche e le evoluzioni tecnologiche rimanendo fedeli ai nostri valori, ma senza mai restare fermi. Il nostro successo è legato anzitutto alla costante spinta verso un’innovazione in grado di creare valore per gli operatori sanitari e, soprattutto, per i pazienti. Il futuro richiede sempre più soluzioni in grado di identificare il rischio in una fase precoce”, ha concluso Diana Bracco.

“In altre parole, il valore dell’imaging si sposterà dal vedere di più al comprendere meglio. Questa evoluzione è strettamente allineata con la nostra missione: migliorare la vita delle persone contribuendo a plasmare il futuro della prevenzione e dell’imaging di precisione”.

Dalla diagnostica alla terapia

Il confine tra diagnosi e trattamento diventa ancora più evidente con le terapie con radioligandi, che associano un bersaglio molecolare a un radionuclide per portare l’azione terapeutica verso le cellule tumorali. In questo scenario, l’imaging può fornire informazioni sulla distribuzione del bersaglio e del trattamento e contribuire alla selezione dei pazienti e alla gestione della dosimetria.

Un’altra tecnologia discussa è quella degli ultrasuoni focalizzati associati alle microbolle, utilizzati per ottenere un’apertura temporanea e controllata della barriera emato-encefalica. Il monitoraggio attraverso l’imaging consente di seguire il processo e apre la possibilità di utilizzare questa strategia per favorire la somministrazione di farmaci al sistema nervoso centrale.

È il principio del drug delivery guidato dall’imaging, nel quale tecnologie diverse – imaging, ultrasuoni, microbolle e sistemi di somministrazione mirata – possono essere integrate per controllare più precisamente dove e come viene veicolato un trattamento.

AI, biomarcatori e medicina di precisione

L’intelligenza artificiale rappresenta un ulteriore elemento di questa evoluzione. Le sue applicazioni discusse durante l’evento riguardano l’analisi delle immagini e dei dati, con la possibilità di affiancare le informazioni radiologiche a quelle provenienti da altri biomarcatori.

Tra gli esempi affrontati c’è la biopsia liquida, con l’analisi del Dna tumorale circolante (ctDna), nell’ambito di strategie finalizzate a migliorare la stratificazione del rischio e la valutazione della malattia.

L’obiettivo non è sostituire il medico, ma mettere a disposizione una quantità e una qualità di informazioni maggiori per supportare le decisioni cliniche. Una prospettiva coerente con il messaggio iniziale di Diana Bracco.

Dalla ricerca di base alle applicazioni

La spinta verso una medicina più personalizzata passa anche dalla ricerca sui materiali, sui tessuti e sui dispositivi. Nell’ultima sessione, dedicata all’innovazione biomedica, è stato presentato il lavoro di un gruppo del Mit impegnato nel tissue engineering, attraverso l’impiego di cellule umane, scaffold tridimensionali e bioreattori per ricreare in laboratorio condizioni simili a quelle fisiologiche. Un’area di ricerca nella quale viene studiata anche la meccanotrasduzione, cioè il modo in cui gli stimoli meccanici vengono trasformati dalle cellule in segnali biologici.

La stessa sessione ha messo in evidenza il ruolo della collaborazione tra discipline, della formazione e delle reti internazionali nello sviluppo dell’innovazione. Tra i principi indicati dalla speaker come fondamentali per favorire questo processo ci sono la valorizzazione dei talenti, la curiosità, la collaborazione e una cultura che permetta di imparare anche dagli insuccessi.

Guidare la cura

“Oggi abbiamo visto convergere due mondi che per decenni hanno proceduto separati: la diagnostica e la terapia” ha commentato Fulvio Renoldi Bracco, Vice Chairman e Ceo Bracco Imaging. “Le tecnologie che ci permettono di vedere una malattia stanno diventando strumenti per scegliere la cura giusta, verificarne l’efficacia e, in alcuni casi, contribuire al trattamento stesso. È qui che si gioca la prossima stagione dell’imaging, ed è in questa direzione che Bracco sta orientando la propria ricerca. L’intelligenza artificiale accelererà questo percorso, ma la decisione resterà nelle mani del medico: il nostro compito è offrirgli informazioni più affidabili, nel momento in cui servono. Non solo diagnosticare, ma guidare la cura attraverso la complementarità delle nostre piattaforme tecnologiche”.

“Come ricercatori, siamo animati dalla volontà di spingere sempre più avanti le frontiere della scienza, sviluppando terapie e strumenti diagnostici sempre più precisi ed efficaci” ha concluso Fabio Tedoldi, Head of Global R&D Bracco Imaging. “Al tempo stesso, i bisogni di cura crescono ovunque e riguardano tutti. La tensione tra ciò che la scienza rende possibile e la responsabilità di raggiungere ogni paziente rappresenta, dal mio punto di vista, la vera sfida che oggi dobbiamo affrontare con coraggio nel nostro settore”.