Daiichi Sankyo Oncology: premio ai Digital Awards e nuove sfide in vista
Il riconoscimento è giunto in un momento in cui la traiettoria dell’azienda non può più essere letta come una semplice espansione di portafoglio. All’ultima edizione degli AboutPharma Digital Awards, Daiichi Sankyo si è aggiudicata il premio come Best Company per l’oncologia, uno dei sette riconoscimenti assegnati alle aziende che si sono distinte nelle diverse aree terapeutiche.
La motivazione richiama proprio alcuni degli elementi che hanno caratterizzato la crescita dell’azienda in oncologia: oggi focalizzata sullo sviluppo della medicina di precisione, di piattaforme di collaborazione e di una costante attenzione ai nuovi bisogni dei pazienti.
Quello assegnato a Milano a maggio, dunque, non è stato soltanto un premio per celebrare le iniziative in ambito digitale. Ma una attestazione che certifica il posizionamento costruito negli ultimi anni e la capacità di declinare l’innovazione oltre il farmaco.
Dalla scelta strategica alla piattaforma DXd ADC
Per capire come Daiichi Sankyo sia arrivata a questo punto, bisogna riavvolgere il nastro indietro fino al 2020: anno in cui in Italia è nata la business unit dedicata all’oncologia.
“Se siamo entrati in un agone già così affollato, lo dobbiamo agli oltre quindici anni di ricerca portati avanti in Giappone sulla tecnologia degli anticorpi farmaco-coniugati”, spiega Mauro Vitali (sotto, nella foto), vice president e head of oncology della company nel nostro Paese, dall’inizio di questa esperienza.
“Parliamo di una tecnologia apparsa fin da subito promettente, ma che inizialmente era accompagnata da alcuni limiti. Il lavoro dei nostri ricercatori è riuscito a migliorarla e a renderla una innovazione senza precedenti a disposizione dei pazienti”.
Progettati per combinare la selettività dell’anticorpo monoclonale con un farmaco citotossico veicolato direttamente verso la cellula tumorale, gli anticorpi farmaco-coniugati sono entrati nella pratica clinica nel 2022 nell’ambito dell’oncologia mammaria e nel trattamento dei tumori gastrointestinali.
Un’evoluzione che, nel corso del 2027, potrebbe interessare anche l’oncologia toracica.
Dal premio a un ecosistema digitale
Non solo farmaci però, si è detto. Il riconoscimento assegnato a Daiichi Sankyo ha voluto riconoscere i meriti – in linea con gli obiettivi dei Digital Awards, che puntano a premiare gli attori protagonisti della rivoluzione tecnologica in corso nella sanità: dalla ricerca clinica all’intelligenza artificiale, dall’engagement dei pazienti fino ai progetti Esg – di un’azienda che sta puntando sul digitale non soltanto come semplice strumento.
A dimostrazione di ciò, il contenuto dei progetti candidati: da MetaLAB (dedicato al patient engagement e all’advocacy, nato per raccogliere bisogni e proposte delle associazioni di pazienti e favorire il confronto con clinici, istituzioni e altri attori del sistema) a Tech Tips (strumento per la formazione digitale all’interno dell’azienda), da OncAir (pensato per rafforzare l’engagement delle persone e la circolazione delle informazioni all’interno del team di Oncologia) a Daisy (iniziativa che applica l’intelligenza artificiale all’efficienza e all’eccellenza dei processi del team Medical Affairs).
Fino alla sponsorizzazione di Grasp, un progetto rivolto ai professionisti sanitari, con attività di supporto alla professione, aggiornamento e formazione dei medici. Cinque iniziative diverse per destinatari e finalità, ma riconducibili a una stessa idea: fare del digitale una leva per costruire competenze, relazioni e nuovi modelli di interazione attorno all’oncologia. È un passaggio coerente con la crescita dell’azienda.
I segnali che arrivano dal “global”
Se gli anticorpi farmaco-coniugati rappresentano il motore dell’innovazione sul piano terapeutico, il digitale diventa dunque uno degli strumenti attraverso cui quella innovazione può essere portata più vicino alle persone, ai professionisti e all’organizzazione che deve renderla concretamente accessibile.
Anche l’evoluzione organizzativa a livello globale racconta quanto stia cambiando la dimensione del business di Daiichi Sankyo in oncologia. Nel febbraio 2026 la multinazionale ha affidato la guida globale della ricerca e sviluppo a John Tsai, manager con una lunga esperienza internazionale nello sviluppo di nuovi medicinali e di tecnologie come le terapie geniche e con radioligandi.
Ad agosto è stata annunciata la nomina di Ken Keller a Chief Commercialization Officer per tutta l’Azienda a livello globale. Keller, che assumerà l’incarico dall’1 aprile 2027, guida da cinque anni il business oncologico di Daiichi Sankyo e ha avuto un ruolo di primo piano nel lancio di alcuni dei suoi principali anticorpi farmaco-coniugati.
La seconda partita è già cominciata
Il piano industriale globale 2026-2030 prevede oltre venti nuove indicazioni su cinque farmaci entro il 2030 e punta a portare Daiichi Sankyo tra le prime cinque aziende oncologiche globali entro il 2035.
Il prossimo capitolo si giocherà infatti su un terreno più ampio. Nel prossimo quinquennio si punterà a massimizzare il valore della piattaforma DXd ADC, ma pure a identificare piattaforme tecnologiche diverse in grado di generare nuove classi di medicinali.
“La sfida, a questo punto, è riuscire a trasformare una piattaforma scientifica in una successione di innovazioni: mantenendo velocità di sviluppo, capacità di accesso e attenzione ai bisogni di chi vive la malattia – chiarisce Vitali –. Rispetto a cinque anni fa, oggi diamo il via a una fase diversa: dopo aver scelto l’oncologia, puntiamo a ridefinirne alcuni standard da protagonisti”.
Una rubrica per dare spazio ai bisogni dei pazienti metastatici
Il percorso del paziente oncologico metastatico sta vivendo una profonda trasformazione che richiede un confronto fra tutti gli attori del sistema salute.
Proprio all’apertura di un dialogo e al raggiungimento di indicazioni concrete guarda il progetto “Oltre la meta: risposte ai nuovi bisogni in oncologia metastatica”, promosso e organizzato da Helyx (editore di AboutPharma) e Daiichi Sankyo. L’iniziativa nasce dal confronto tra tutte le parti in causa – clinici, associazioni di pazienti, economisti ed esperti di politiche del farmaco – per raccogliere input e proposte da veicolare attraverso le pagine di AboutPharma.
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