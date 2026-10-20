Daiichi Sankyo Oncology: premio ai Digital Awards e nuove sfide in vista

Quello assegnato a Milano a maggio, dunque, non è stato soltanto un premio per celebrare le iniziative in ambito digitale. Ma una attestazione che certifica il posizionamento costruito negli ultimi anni e la capacità di declinare l’innovazione oltre il farmaco.

La motivazione richiama proprio alcuni degli elementi che hanno caratterizzato la crescita dell’azienda in oncologia: oggi focalizzata sullo sviluppo della medicina di precisione, di piattaforme di collaborazione e di una costante attenzione ai nuovi bisogni dei pazienti.

Il riconoscimento è giunto in un momento in cui la traiettoria dell’azienda non può più essere letta come una semplice espansione di portafoglio. All’ultima edizione degli AboutPharma Digital Awards , Daiichi Sankyo si è aggiudicata il premio come Best Company per l’oncologia, uno dei sette riconoscimenti assegnati alle aziende che si sono distinte nelle diverse aree terapeutiche.

Dalla scelta strategica alla piattaforma DXd ADC

Per capire come Daiichi Sankyo sia arrivata a questo punto, bisogna riavvolgere il nastro indietro fino al 2020: anno in cui in Italia è nata la business unit dedicata all’oncologia.

“Se siamo entrati in un agone già così affollato, lo dobbiamo agli oltre quindici anni di ricerca portati avanti in Giappone sulla tecnologia degli anticorpi farmaco-coniugati”, spiega Mauro Vitali (sotto, nella foto), vice president e head of oncology della company nel nostro Paese, dall’inizio di questa esperienza.

“Parliamo di una tecnologia apparsa fin da subito promettente, ma che inizialmente era accompagnata da alcuni limiti. Il lavoro dei nostri ricercatori è riuscito a migliorarla e a renderla una innovazione senza precedenti a disposizione dei pazienti”.

Progettati per combinare la selettività dell’anticorpo monoclonale con un farmaco citotossico veicolato direttamente verso la cellula tumorale, gli anticorpi farmaco-coniugati sono entrati nella pratica clinica nel 2022 nell’ambito dell’oncologia mammaria e nel trattamento dei tumori gastrointestinali.

Un’evoluzione che, nel corso del 2027, potrebbe interessare anche l’oncologia toracica.

Dal premio a un ecosistema digitale

Non solo farmaci però, si è detto. Il riconoscimento assegnato a Daiichi Sankyo ha voluto riconoscere i meriti – in linea con gli obiettivi dei Digital Awards, che puntano a premiare gli attori protagonisti della rivoluzione tecnologica in corso nella sanità: dalla ricerca clinica all’intelligenza artificiale, dall’engagement dei pazienti fino ai progetti Esg – di un’azienda che sta puntando sul digitale non soltanto come semplice strumento.

A dimostrazione di ciò, il contenuto dei progetti candidati: da MetaLAB (dedicato al patient engagement e all’advocacy, nato per raccogliere bisogni e proposte delle associazioni di pazienti e favorire il confronto con clinici, istituzioni e altri attori del sistema) a Tech Tips (strumento per la formazione digitale all’interno dell’azienda), da OncAir (pensato per rafforzare l’engagement delle persone e la circolazione delle informazioni all’interno del team di Oncologia) a Daisy (iniziativa che applica l’intelligenza artificiale all’efficienza e all’eccellenza dei processi del team Medical Affairs).

Fino alla sponsorizzazione di Grasp, un progetto rivolto ai professionisti sanitari, con attività di supporto alla professione, aggiornamento e formazione dei medici. Cinque iniziative diverse per destinatari e finalità, ma riconducibili a una stessa idea: fare del digitale una leva per costruire competenze, relazioni e nuovi modelli di interazione attorno all’oncologia. È un passaggio coerente con la crescita dell’azienda.