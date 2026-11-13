Dermatite atopica, un diario per raccontare ciò che la pelle non dice

Convivere con la dermatite atopica significa fare i conti con una malattia cronica che non si ferma alla superficie della pelle, ma può condizionare profondamente la percezione di sé, le relazioni e la qualità della vita. Un impatto spesso sottovalutato, soprattutto quando a viverlo sono adolescenti e giovani adulti, alle prese con una fase delicata della costruzione della propria identità.

È da questa dimensione meno visibile della patologia che prende forma “Diario atipico della dermatite atopica”, il progetto di sensibilizzazione promosso da Almirall Italia, con il patrocinio dell’Associazione nazionale dermatite atopica (ANDeA), selezionato tra i finalisti dell’ultima edizione degli AboutPharma Digital Awards, nella categoria “Comunicazione verso cittadini e pazienti”.

Un diario per raccontare la dermatite atopica

L’iniziativa nasce dall’esigenza di superare una narrazione della dermatite atopica limitata ai suoi sintomi fisici, per restituire spazio alle esperienze e alle emozioni di chi ne soffre. Perché dietro il prurito, le lesioni cutanee e il bisogno continuo di grattarsi possono nascondersi ansia, vergogna, isolamento e difficoltà nelle relazioni sociali. Aspetti che rischiano di rimanere invisibili, alimentando incomprensioni e stigma.

Al centro del progetto c’è una miniserie animata in tre episodi che utilizza il linguaggio dell’illustrazione e dello storytelling per accompagnare lo spettatore nel vissuto di una persona con dermatite atopica. Il protagonista apre idealmente il proprio diario personale, condividendo ricordi, paure, sensazioni fisiche e momenti di fragilità. I tre capitoli affrontano altrettante dimensioni della malattia: le sue origini e il rapporto con essa fin dall’infanzia; il prurito, sintomo persistente che può arrivare a scandire ogni momento della giornata; le conseguenze sulla vita quotidiana, dalla scuola al lavoro, fino alle relazioni affettive.

Contrastare il senso di solitudine

A distinguere il racconto è soprattutto la scelta espressiva. Disegni a mano libera, animazioni dall’estetica artigianale e una voce narrante che accompagna le immagini. Il risultato è un racconto che cerca di far percepire allo spettatore che cosa significhi convivere con la malattia. Pensato soprattutto per raggiungere i giovani adulti, “Diario Atipico” sceglie i luoghi digitali in cui questo pubblico si informa e si riconosce.

La miniserie è stata diffusa attraverso YouTube, il portale Derma-Point e i social media, con contenuti dedicati anche su Instagram, Facebook e TikTok. Il progetto punta soprattutto a contrastare il senso di solitudine, incoraggiare il confronto con il dermatologo e favorire una maggiore conoscenza dei percorsi di cura. In questo contesto, il coinvolgimento di ANDeA contribuisce a valorizzare il punto di vista delle persone che convivono con la patologia, riconoscendole come protagoniste attive del racconto.

Cambiare prospettiva

Guardando ai numeri, la campagna ha totalizzato oltre 1,38 milioni di visualizzazioni, circa 43 mila ore di visione e più di 10 mila interazioni social. Ma da sole le cifre non bastano, perché il valore di “Diario Atipico” sta soprattutto nel tentativo di cambiare prospettiva: non raccontare una malattia, ma dare visibilità alle persone che la vivono.

Un approccio che mostra come la comunicazione sulla salute possa affiancare all’informazione scientifica linguaggi capaci di generare riconoscimento ed empatia, contribuendo a rendere meno invisibile il peso quotidiano della dermatite atopica.