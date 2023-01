Ecco i prossimi passi di Amazon, Microsoft, Apple e Alphabet nel settore pharma

La corsa delle big tech nel settore pharma è destinata a proseguire anche nel 2023. Nel 2022 l’attività di acquisizione da parte dei giganti della tecnologia nei confronti di aziende del life science ha avuto una fisiologica frenata, dopo un 2021 molto attivo legato alla pandemia, come sottolinea il report “The bigh tech in pharma” di CB Insights.

Alphabet guida gli investimenti

A guidare gli investimenti farmaceutici nel 2022 è stata Google-Alphabet, seguita da Microsoft. GV (Google Ventures) è con un ampio margine il braccio di big tech venture più attivo nel settore farmaceutico, secondo il report CB Insights.

I prossimi passi dei big del tech

Provando a immaginare quali saranno i prossimi passi di queste grandi aziende tecnologiche nel settore pharma, è facile ipotizzare che si concentreranno su hardware e software, con l’obiettivo di acquisire il maggior numero possibile di dati sui pazienti in modo da mettere a frutto la loro esperienza in materia per scoprire e commercializzare biomarcatori digitali. Sicuramente l’intelligenza artificiale è in cima alle priorità, per offrire competenze di Ai alle aziende farmaceutiche.

Verso la digital transformation

Per quanto riguarda, invece, la trasformazione digitale, molti processi e flussi di lavoro lungo la catena del valore dello sviluppo dei farmaci sono ancora manuali (ad esempio, quaderni di laboratorio). Per questo motivo, il ruolo delle aziende tecnologiche sarà fondamentale per traghettare il settore farmaceutico nella digital transformation, con l’obiettivo di ridurre i costi, implementare la scoperta di farmaci, consentire sperimentazioni cliniche più rapide e offrire migliori modelli di distribuzione. Verranno maggiormente sfruttate le opportunità offerte dal cloud, dall’intelligenza artificiale e IoT lungo l’intera catena del valore.

In focus i big data

Le scelte saranno orientate dall’interpretazione dei big data. La quantità di dati dei pazienti ospitati nei sistemi clinici è salita alle stelle di quasi il 500% dal 2016 al 2020. Questi dati sono preziosi come real world evidence per lo sviluppo di nuovi farmaci. La grande tecnologia servirà a interpretare e sistematizzare questi dati per identificare i bersagli farmacologici, prevedere la domanda di farmaci in tempo reale e costruire la tecnologia di monitoraggio dei pazienti e cartelle cliniche.

Amazon

Tanto per citare alcune aree di sviluppo delle big tech, Amazon concentrerà i suoi sforzi sulla farmacia digitale, offrendo al cliente una migliore esperienza nell’ordinare e ricevere medicinali; sulla catena di fornitura per la produzione di farmaci generici; sulla personalizzazione attraverso i dispositivi IoT e l’analisi dei dati.

Microsoft

Microsoft, secondo CB Insights, rafforzerà la sua presenza nel software-as-a-service (Saas) offrendo un servizio migliore alle aziende della salute; punterà sull’interoperabilità sanitaria; sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per arrivare alla scoperta di nuovi farmaci.

Apple

Apple sta investendo nel miglioramento dell’hardware, soprattutto nei device come l’Apple Watch per collezionare sempre più dati del cliente; sui biomarcatori a partire dall’analisi dei dati; sulla creazione di un ecosistema basato su un software che permette alle aziende una maggiore interconnessione con il paziente attraverso varie app.

Alphabet

Per Alphabet l’interoperabilità significa rendere i dati maggiormente accessibili; migliorare la raccolta di informazioni attraverso l’hardware; implementare la scoperta di nuovi farmaci attraverso le società controllare e l’uso di AI.