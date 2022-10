Frontiers Health 2022, l’innovazione nel mondo della salute va in scena a Milano

Il mondo dell’innovazione nel campo della salute torna di scena in Italia. Si riunirà in occasione della conferenza globale Frontiers Health, che si svolgerà a Milano (Palazzo del ghiaccio, ma anche online) il prossimo 20-21 ottobre.

Al via la settima edizione

Giunto alla settima edizione, l’evento si è affermato tra i principali appuntamenti internazionali sull’innovazione in ambito salute, con una forte attenzione su temi quali trasformazione digitale del settore life sciences, tecnologie innovative, terapie digitali, investimenti e sviluppo dell’ecosistema.

La conferenza, che riunirà più di 700 partecipanti in presenza, è rivolta ad aziende del settore life science, hub innovativi, fondi di investimento, assicurazioni, startup e professionisti del settore. Si configura come una piattaforma unica di discussione e confronto su come le innovazioni nei diversi ambiti stanno convergendo, trasformando radicalmente il mondo salute.

Il programma della conferenza

Nel corso delle due giornate, i relatori, sia in presenza che in remoto, saranno impegnati in sessioni plenarie (giorno 1) e attività in parallelo (giorno 2), e verranno coinvolti in workshop, dibattiti, sessioni demo altamente immersive, coordinati da una nutrita schiera di relatori di fama globale, espressione del variegato ecosistema salute.

Una finestra sulle startup

Ampio spazio sarà riservato anche al mondo delle startup, con la possibilità di ascoltare storie di successo ed esperienze emergenti di startup e scaleup durante le diverse sessioni di Startup Discovery, iconico format di Frontiers Health per dare visibilità globale a imprese innovative emergenti, e scoprire gli ultimi aggiornamenti di VITA, l’acceleratore Digital Health della Rete Nazionale Cdp durante una sessione dedicata il 21 ottobre.

Il panel italiano

Occhi puntati anche sull’ecosistema italiano, grazie al panel di discussione “Digital Health and the Italian Life-Sciences Ecosystem” che approfondirà le dinamiche attuali e future di cambiamento del settore italiano del life-science. Una lente di ingrandimento sul settore, attraverso il punto di vista di Roberto Ascione, Ceo e Founder di Healthware Group, Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, Valentino Confalone, presidente e managing director di Novartis e Lorenzo Wittum, amministratore delegato di AstraZeneca.

Verso nuove frontiere

Frontiers Health sarà anche l’occasione per lanciare un nuovo format, denominato Frontiers Science, che avrà l’obiettivo di raccontare le frontiere della scienza biomedica e della medicina, con approfondimenti di esperti italiani e internazionali sulle ricerche all’avanguardia con un impatto significativo sulla comprensione, la diagnostica, il trattamento e la prevenzione delle patologie.

Il programma, in continuo aggiornamento, è curato da Roberto Ascione chairman della conferenza, in collaborazione con lo Steering Committee e il team di Healthware Group, Global Co-Host & Main Partner della conferenza. Nel corso dell’evento, sarà allestita una demo dedicata alla Vr in ambito pain e una lounge area per incontrare il team della Digital therapeutics alliance (Dta).