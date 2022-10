Frontiers Health 2022, l’Italia al centro della rivoluzione digitale (ma servono investimenti e terapie regolamentate)

L’Italia è al centro della rivoluzione digitale nel campo della salute. Il nostro Paese ha le carte in regola per produrre soluzioni di digital health che impattino positivamente sulla salute delle persone. D’altra parte, il mercato della salute digitale, e in particolare quello delle terapie digitali (Dtx), è in costante crescita e, in questo quadro, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenta l’opportunità per accelerare la digitalizzazione dell’ecosistema salute. Senza dimenticare che, sotto il profilo regolatorio, la pandemia ci ha insegnato che occorre velocizzare le procedure di approvazione di nuove terapie. A dirlo sono i protagonisti di Frontiers Health 2022, la conferenza globale che si è tenuta a Milano il 20-21 ottobre e che ha chiamato a raccolta esperti, investitori, istituzioni, imprenditori e addetti ai lavori da tutto il mondo nel campo della salute digitale. Dalle loro testimonianze è emerso come questo sia il momento per investire in un settore che garantirà accesso più equo alle cure e contenimento dei costi nei prossimi dieci anni. AboutPharma ha incontrato alcuni degli speaker che hanno partecipato alla conferenza.

Attrarre investimenti

Sul ruolo strategico dell’Italia, sia in termini geografici che di investimenti, ha posto l’attenzione Marcello Cattani, presidente di Farmindustria: “L’Italia rappresenta una delle principali opportunità di attrazione di investimento nell’ecosistema europeo della digital health. Negli ultimi due anni abbiamo fatto un salto di qualità importante: nella connected care i capitali raccolti sono aumentati e siamo quasi a due miliardi e mezzo di capitale investito in tecnologie e device. Tutto ciò serve per accompagnare anche la missione del Pnrr che ha uno scopo preciso: garantire la prossimità, ovvero tenere i cittadini a casa grazia all’utilizzo di app, wearable e anche, nel futuro prossimo, digital therapeutics. Oggi siamo un hub in costante crescita che attraverso la forza della filiera della salute garantisce una produzione scientifica e tecnologica che proietta le aziende italiane verso il manufacturing 4.0”.

Regolamentare le terapie digitali

Cattani sottolinea la necessità, soprattutto in Italia, di accelerare con la regolamentazione delle terapie digitali. “Si tratta di una grande opportunità per un Paese come il nostro che è centrale in Europa e nel Mediterraneo e che ha un valore assoluto di 35 miliardi per la produzione di cui 85% in export” La digitalizzazione porta con se anche un tema di competenze, su questo tema Cattani rivela: “Farmindustria ha stipulato un protocollo con Agenas, per dare un quadro di riferimento alla connected care, nel campo della telemedicina in particolare. Ma soprattutto, lo step successivo sarà quello di definire insieme una linea guida che possa lavorare proprio sulle competenze, per dare omogeneità e sistematicità a un’area relativamente nuova”.