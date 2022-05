Glaucoma, in sviluppo lenti a contatto intelligenti per rilasciare i farmaci “on demand”

Arrivano dalla Cina i primi dati preclinici sulle lenti a contatto intelligenti per il trattamento del glaucoma, mirate a percepire l’aumento della pressione dei fluidi oculari e somministrare automaticamente i farmaci secondo necessità. Si tratta di una lente a contatto morbida, minimamente invasiva e senza batteria, che potrebbe essere prodotta in serie, con un processo di produzione relativamente semplice simile a quella dei circuiti stampati. La ricerca condotta dai ricercatori della Sun Yat-Sen University di Guangzhou è stata pubblicata su Nature Communications.

Le lenti a contatto intelligenti

I ricercatori hanno testato la lente a contatto wireless a doppio strato sugli occhi di maiali e conigli vivi. Hanno così scoperto che il dispositivo teranostico, in grado di combinare diagnostica e terapia, potrebbe misurare la pressione intraoculare utilizzando piccoli sensori che producono un segnale elettrico. Quando questo diventa abbastanza forte, può innescare direttamente la somministrazione di un farmaco anti-glaucoma come la brimonidina, che viene mantenuta in uno strato di idrogel all’interno del cristallino e rilasciata nella cornea con l’assistenza di una debole corrente elettrica.

La ricerca

Le ricerche condotte sui conigli hanno mostrato che il farmaco fornito dal cristallino è stato in grado di ridurre gradualmente la pressione intraoculare di circa un terzo in 30 minuti. Inoltre ha contribuito a mantenere stabili i livelli pressori per un periodo più lungo rispetto allo stesso farmaco somministrato con un collirio. Caso in cui la pressione tende a risalire rapidamente.

Un opzione per il glaucoma

Un dispositivo in grado di monitorare continuamente la pressione intraoculare e somministrare farmaci all’occorrenza sarebbe l’ideale poiché i livelli pressori possono variare nel corso della giornata – in base all’attività di una persona e ai cicli del sonno – e possono portare anche a perdita irreversibile della vista. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche prima che possano iniziare i test clinici nel glaucoma, i ricercatori sono ottimisti: “Le caratteristiche minimamente invasive, intelligenti, wireless e teranostiche conferiscono alle lenti a contatto wireless un sistema altamente promettente per i trattamenti del glaucoma”.