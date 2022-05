Google e Samsung lanciano la piattaforma Health Connect basata sull’interoperabilità dei dati della salute

Due colossi del tech come Google e Samsung uniscono le loro forze nella digital health creando Health Connect, una piattaforma e un’Api (interfaccia di programmazione) che offre agli sviluppatori un set di strumenti per sincronizzare i dati sulla salute degli utenti tra app e dispositivi Android differenti. La novità, annunciata durante la conferenza per sviluppatori Google I/O 2022, permetterà a chi utilizza device di marchi diversi (smartphone, accessori indossabili, etc.) di sincronizzare i dati sulla propria salute e sulle proprie prestazioni fisiche grazie al sistema operativo di base unico Android.

L’interoperabilità

I dati diventano interoperabili: le informazioni raccolte da un wearable di Samsung potranno poi essere riutilizzate ad esempio sull’app Mi Fit di Xiaomi. Ma sarà sempre l’utente a scegliere se condividere o meno i suoi dati con Health Connect. Google, reduce da episodi recenti che riguardano la tutela della privacy, ha precisato che tutti i dati vengono protetti da crittografia e salvati a livello locale sul dispositivo dell’utente che può scegliere quale informazioni condividere, quali app possono accedervi e quali invece no.

Raccolta di big data

Health Connect supporta oltre 50 tipi di dati in diverse categorie, tra le quali la misurazione della massa corporea, il monitoraggio del ciclo, l’alimentazione, il sonno e i parametri vitali, l’attività fisica. Oltre a Samsung, Google sta lavorando anche con MyFitnessPal, Leap Fitness e Withings per ampliare le integrazioni di tali dati.

Le partnership

“Stiamo lavorando insieme a Google e ad altri partner per realizzare tutti i vantaggi e il potenziale di Health Connect – ha affermato TaeJong Jay Yang, vicepresidente esecutivo di Samsung -. Sono entusiasta di confermare che Samsung Health integrerà Health Connect entro la fine dell’anno. Con il benestare degli utenti, ciò consentirà agli sviluppatori di app di sfruttare dati accurati e ottimizzati misurati su Galaxy Watch per Samsung Health e di utilizzarli anche nelle loro app”.