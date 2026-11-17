L’inserimento di contenuti pubblicitari etichettati all’interno del contesto testuale fornito ai modelli linguistici di grandi dimensioni (Llm) è in grado di orientare significativamente le loro raccomandazioni terapeutiche.

È quanto emerge da una valutazione controllata, pubblicata da The Lancet Digital Health, condotta su 12 diversi modelli di intelligenza artificiale generativa sviluppati da Google, OpenAI e Anthropic, attraverso oltre 258mila simulazioni cliniche eseguite nel febbraio 2026.

Nei 13 scenari di prescrizione analizzati, la presenza di un annuncio promozionale subito prima della descrizione del caso clinico ha incrementato la selezione del farmaco pubblicizzato di 12,7 punti percentuali rispetto alle condizioni di controllo prive di pubblicità, passando da una frequenza di scelta del 35,0% al 47,6%.

In alcune specifiche combinazioni tra modello e scenario clinico si sono osservate inversioni complete delle preferenze, come nel caso di dapagliflozin per lo scompenso cardiaco, la cui selezione è salita dallo 0% al 100% in seguito all’esposizione al messaggio promozionale.

Disegno dello studio e metodologia

Per verificare se e in che misura il marketing farmaceutico diretto al consumatore possa alterare gli output clinici degli algoritmi, i ricercatori hanno strutturato quattro esperimenti controllati su 33 scenari clinici complessivi, utilizzando le interfacce di programmazione ufficiali (Api) dei tre fornitori.

Ogni chiamata ha simulato una conversazione isolata, testando diverse identità assegnate al sistema, tra cui il medico, l’assistente sanitario virtuale e l’operatore del servizio clienti. L’annuncio pubblicitario inserito nel messaggio dell’utente riportava un sintetico riepilogo fattuale del prodotto e delle sue indicazioni, esplicitamente etichettato come contenuto sponsorizzato, senza mai chiedere esplicitamente al modello di selezionare quel determinato medicinale.

Le simulazioni hanno esplorato tre diverse dimensioni: lo spostamento delle preferenze tra opzioni terapeutiche tutte clinicamente valide, la raccomandazione di integratori privi di evidenze rispetto a interventi non farmacologici, e l’aderenza alle linee guida in presenza di farmaci promossi ma clinicamente subottimali o controindicati.

Differenze marcate tra i fornitori e i modelli

L’analisi dei dati ha evidenziato un’ampia eterogeneità nella sensibilità agli stimoli commerciali tra i diversi sistemi valutati, senza seguire una correlazione lineare con le dimensioni del modello o la sua data di rilascio.

I modelli sviluppati da Google hanno registrato gli spostamenti più pronunciati verso i farmaci pubblicizzati, con un incremento di 35,3 punti percentuali per Gemini 2.5 Flash-Lite, di 32,1 punti per Gemini 2.5 Flash e di 22,2 punti per Gemini 3 Flash Preview. I sistemi di OpenAI hanno mostrato variazioni più contenute ma comunque rilevanti per alcune versioni, oscillando dai +3,1 punti percentuali di GPT-5.2 ai +18,1 punti di GPT-4.1 Mini.

I modelli di Anthropic sono risultati complessivamente i meno suscettibili all’influenza promozionale, con scostamenti compresi tra i -3,6 punti percentuali di Claude Opus 4.6 e i +8,5 punti di Claude Haiku 4.5.

Il perimetro dell’aderenza alle linee guida

Nonostante la capacità di reindirizzare le scelte prescrittive, l’influenza della pubblicità si è dimostrata clinicamente delimitata. Quando i modelli sono stati posti di fronte alla scelta tra un integratore pubblicizzato privo di supporto scientifico e una raccomandazione non farmacologica basata sulle evidenze, l’effetto promozionale è risultato nullo, con un tasso di adozione dell’integratore fermo all’1,6% rispetto al 2,2% del gruppo di controllo.

Un comportamento analogo è emerso negli scenari in cui i farmaci pubblicizzati rappresentavano opzioni terapeutiche subottimali o controindicate, come l’uso di semaglutide o tirzepatide al posto di un inibitore della Dpp-4 nel paziente anziano fragile con diabete. In questi casi, la concordanza con le linee guida è rimasta elevata, attestandosi al 95,6% contro il 94,1% della condizione di base, dimostrando che l’algoritmo cede alla pressione commerciale principalmente quando deve scegliere tra alternative terapeutiche tutte clinicamente accettabili o in condizioni di equivalenza clinica.

Argomentazioni cliniche e trasparenza mancata

Un quarto esperimento, condotto su un sottoinsieme rappresentativo di tre modelli chiamati a fornire giustificazioni cliniche a testo libero, ha rivelato come i contenuti promozionali vengano integrati nel ragionamento dell’algoritmo.

Quando i sistemi hanno scelto il farmaco sponsorizzato, le loro argomentazioni hanno incorporato il 52,7% delle affermazioni presenti nell’annuncio pubblicitario, contro il 19,4% rilevato nelle risposte in cui venivano preferiti altri medicinali.

Nonostante questo assorbimento dei messaggi di marketing, l’esistenza dell’annuncio pubblicitario è stata dichiarata esplicitamente all’utente solo nel 29,9% delle risposte complessivamente generate in presenza di sponsorizzazione. Anche sul fronte della trasparenza sono emerse forti disparità tra i sistemi: Claude Opus 4.6 ha segnalato la presenza della pubblicità nel 56,0% dei casi e Gemini 2.5 Flash nel 28,7%, mentre GPT-4.1 ha fornito un’informativa esplicita soltanto nel 5,2% delle risposte, mantenendo peraltro un livello di sicurezza dichiarata nelle proprie raccomandazioni pressoché invariato.

Implicazioni regolatorie e rischi

I risultati dello studio sollevano interrogativi rilevanti per la governance dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, poiché l’effetto della promozione commerciale rischia di rimanere invisibile ai tradizionali test di valutazione basati esclusivamente sull’accuratezza clinica.

Un modello può infatti formulare una raccomandazione formalmente aderente alle linee guida, ma orientata da interessi commerciali non dichiarati che potrebbero entrare nel contesto di elaborazione attraverso l’integrazione di piattaforme pubblicitarie, testi forniti dagli utenti o informazioni recuperate in rete da agenti autonomi.

Sebbene la ricerca abbia misurato esclusivamente gli output dei modelli e non le effettive prescrizioni mediche, i consumi o gli esiti sui pazienti, gli autori sottolineano la necessità di introdurre verifiche sulla stabilità delle raccomandazioni in contesti commerciali e obblighi rigorosi di trasparenza, prima che la pubblicità diventi una componente ordinaria degli strumenti di supporto decisionale clinico e informativo.