Il digitale sta cambiando la sanità e la medicina in maniera più equa

“L’infrastruttura che definiamo telemedicina è un equalizzatore per una parte importante dei cittadini italiani, che può facilitare l’accesso ai servizi sanitari anche a persone che vivono in campagna, montagna e zone remote e che difficilmente possono raggiungere le strutture ospedaliere”. Sono le parole di Marco Del Seta, responsabile dei servizi digitali di Siemens Healthineers che ad AboutPharma spiega come il digitale stia cambiando la sanità e la medicina. “Una parte importante dei fondi del Pnnr è destinata sia a rinfrescare il parco tecnologico della sanità italiana, messo sotto stress dalla pandemia, sia a modernizzarla. Questo ne favorirà ulteriormente l’espansione sul territorio, per superare anche gli attuali colli di bottiglia”.

Il supporto del digitale

In questo scenario il digitale può dare il suo contributo sia accelerando la diagnosi che la presa in carico dei pazienti grazie soprattutto all’intelligenza artificiale. Uno strumento entrato in clinica negli ultimi dieci anni, sfruttando il progresso importante della tecnologia computazionale che oggi permette di processare milioni di dati di laboratorio o di immagini e usarli nel supporto decisionale.

La telemedicina a sua volta aiuta a portare la medicina fuori dalle strutture tradizionali e più vicino al paziente.

Il ruolo di Siemens Healthineers

Un peso importante in questa fase di transizione hanno aziende come Siemens Healthineers, con un’ampia esperienza e tradizione proprio nel settore digitale. Aggiunge Del Seta: “Siemens lavora in questo ambito da venti anni. Nell’area dell’intelligenza artificiale per esempio, il nostro percorso parte dall’analisi di un parco immagini decisamente importante per sviluppare algoritmi per il riconoscimento di varie patologie. L’ambizione è unire tutte le anime di un’azienda e integrare il lavoro che si può fare su una immagine con quello che si può fare con i dati di laboratorio e creare un supporto diagnostico a tutto tondo nella telemedicina. Il nostro impegno è anche nella realizzazione di fascicoli sanitari nazionali e di infrastrutture per la gestione delle informazioni dei pazienti in maniera sicura ed estesa”.

Verso una medicina di territorio

Un altro obiettivo è favorire con il digitale anche la medicina di territorio. “Le tecnologie ci sono – conclude Del Seta – e il loro uso ha avuto un’accelerazione con l’emergenza sanitaria. Soprattutto Covid-19 ci ha fatto capire che il valore che questi strumenti possono fornire in momenti critici o di stress sul sistema sanitario è molto importante”.