Il gruppo Dedalus acquisirà la divisione healthcare software dell’italiana Lutech

Il Gruppo Dedalus, player attivo nel campo della digital health in Europa, ha annunciato l’accordo per l’acquisizione della divisione di healthcare software del gruppo italiano Lutech, azienda che sviluppa servizi e soluzioni Ict. A breve sarà ufficializzato il closing, secondo quanto riporta una nota ufficiale diffusa da Dedalus.

Strategia

L’acquisizione rafforzerà la leadership in Italia di Dedalus nei servizi His/Lis (Hospital information system / laboratory information system) sia dal punto di vista del mercato, grazie alla base clienti di Lutech che delle risorse umane. Le circa 70 persone di Lutech HealthTech, infatti, rafforzeranno il team di Dedalus in Italia, portandolo nel Paese a circa 1.700 operatori (nel mondo sono complessivamente oltre 6.700).

Verso una digitalizzazione capillare

Spiega Andrea Fiumicelli, Ceo di Dedalus Group. “La sanità pubblica e privata italiana sta vivendo una stagione importante, in cui è diventata evidente la necessità di procedere a una digitalizzazione sempre più capillare in modo da garantire ai pazienti l’assistenza più rapida, efficace e sostenibile. Dedalus vuole essere protagonista di questa trasformazione, al fianco delle istituzioni pubbliche e delle realtà private”.

Velocizzare l’accesso ai servizi sanitari

“Siamo soddisfatti di poter trovare in Dedalus il partner per la nostra divisione di healthcare software. Lutech opera da oltre 20 anni nel settore healthcare per rispondere alle esigenze di una migliore gestione della salute del paziente attraverso la completa digitalizzazione dei processi clinici e per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi sanitari. Lutech continuerà a supportare i propri clienti nel settore healthcare come system integrator, con servizi e soluzioni di cloud transformation, cybersecurity, customer engagement e data intelligence”, ha aggiunto Tullio Pirovano, Ceo del Gruppo Lutech.