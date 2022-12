Innovazioni nella salute delle donne ed equità sanitaria: aperte le iscrizioni per il nuovo programma PharmStars

È tutto dedicato alla salute delle donne, sempre in chiave digital health, il percorso di accelerazione primaverile di PharmStars. La sessione si chiama “Innovazioni digitali nella salute delle donne ed equità sanitaria” e si svolgerà a maggio 2023. Sono già aperte le candidature, fino al prossimo 14 gennaio.

La salute delle donne

La crescente attenzione del settore farmaceutico ai problemi di salute delle donne e al tema dell’equità sanitaria sta creando crescenti opportunità per le startup della digital health. Per la coorte della primavera 2023, PharmStars selezionerà startup con innovazioni digitali che promuovono un’assistenza sanitaria più equa e inclusiva per i Paesi più svantaggiati e sono focalizzate sul miglioramento delle condizioni di salute delle donne (cancro al seno, alle ovaie e al collo dell’utero, endometriosi e condizioni ginecologiche, osteoporosi e osteopenia, condizioni della menopausa, ormonali e di salute riproduttiva).