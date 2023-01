Intelligenza artificiale, un algoritmo aiuta a distinguere tra cancro del colon e diverticolite acuta

Un algoritmo di deep learning può distinguere tra diverticolite acuta e cancro del colon in base alle immagini della tomografia computerizzata, facilitando così il lavoro dei radiologi? È la domanda che si sono posti i ricercatori dell’Università di Monaco, che hanno sviluppato uno strumento basato sull’intelligenza artificiale in grado di distinguere appunto tra queste due condizioni cliniche. L’algoritmo permette di eseguire una diagnosi più accurata, riducendo i falsi positivi (diagnosi di tumore errate) e i falsi negativi (mancate diagnosi). I risultati della scoperta sono stati pubblicati su Jama Network Open .

Differenziare l’eziologia

La diverticolite acuta è l’infiammazione dei diverticoli, piccole estroflessioni che si formano a livello della parete dell’intestino, prevalentemente per motivi anatomici, nel tratto distale del colon ed è una condizione benigna. Differenziare l’eziologia maligna da quella benigna nell’ispessimento della parete dell’intestino può essere complesso per radiologi e clinici. Per questo il gruppo di ricerca diretto da Sebastian Ziegelmayer, ha messo a punto un sistema di supporto basato sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni diagnostiche, in particolare la riduzione dei falsi negativi, e quindi la cura dei pazienti.