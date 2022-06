La digital transformation sta cambiando tutto: Chiesi Italia raduna gli esperti

Cure domiciliari, terapie innovative, sperimentazioni cliniche, medicina personalizzata, organizzazione interna alle aziende, comunicazione con gli stakeholder e via andando. Non c’è ambito che non sia rivoluzionato o creato ex novo dalla tecnologia digitale. Il processo di trasformazione dell’healthcare e dell’industria farmaceutica in particolare è pienamente in atto, come testimoniato dai Digital Day organizzati ogni anno da Chiesi Italia, per individuare e definire i modelli, le competenze, le tendenze del cambiamento in atto. Spiega Raffaello Innocenti, amministratore delegato dell’azienda: “Il percorso intrapreso in questi anni ha cambiato in modo fondamentale il nostro mindset permettendoci di delineare nuove strade per sviluppare le competenze interne, approfittare di quelle esterne e rispondere ai bisogni espressi e inespressi dei nostri pazienti, del benessere della comunità e del nostro agire sostenibile in linea con i principi fondanti di una B Corp certificata, qual è diventata Chiesi nel 2018”.

Un cambiamento globale con persone e dati al centro

L’edizione 2022 mette sotto i riflettori la telemedicina da un lato e l’innovazione derivante dalle terapie digitali (DTX). “La casa come luogo di cura. Si va verso l’organizzazione di un processo di benessere e salute individualizzato, coltivando l’accessibilità e l’aspetto della sostenibilità”, spiega Roberto Ascione, Ceo e fondatore di Healthware Group. “Non è solo una partita tecnologica ma di modelli, strategia, formazione e crescita delle competenze: tutti gli stakeholder saranno toccati dalla trasformazione digitale che è al cuore della catena del valore. Il tema principale è la disponibilità e la qualità dei dati. Sappiamo poco di quello che succede in real-life al di fuori del setting dello studio clinico randomizzato. In futuro, grazie alla tecnologia digitale, ne sapremo di più, e questo è vero per la R&D del farmaco così come per le terapie digitali. Ci sarà la possibilità di produrre dati in maniera continua, circolare. Qualità e quantità dei dati porteranno all’innovazione. Ormai è dimostrato che interventi basati su software validati hanno un effetto terapeutico. Si tratta di un grande cambiamento. La novità è che gli algoritmi (es. su condizionamento comportamentale, stimolazione neuro-cognitiva, sistemi di riabilitazione tramite la realtà virtuale aumentata) stanno dimostrando di avere un vero e proprio effetto terapeutico”.