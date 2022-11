L’e-health va nel metaverso, tanti fondi per investire

Il futuro è nel metaverso. E non si tratta solo di nuove frontiere del gaming, ma anche di soldi. Secondo una ricerca di Bloomberg, il mercato globale del metaverso potrebbe crescere fino a 800 miliardi di dollari entro il 2025. Questo rappresenterebbe una grande opportunità per il settore digitale: realtà virtuale esperienze immersive per social network, gaming e fitness, con ulteriori opportunità di monetizzazione tramite l’e-commerce. Tra i settori che ne beneficeranno c’è anche la sanità digitale.

Cos’è il metaverso

Definire nel 2022 cosa sia precisamente il metaverso resta un’impresa tutt’altro che scontata. Il termine compare per la prima volta nel 1992 in un libro di fantascienza di Neal Stephenson. Dagli anni ’90 fino ad oggi, il concetto di metaverso è profondamente cambiato. Non riguarda più semplicemente un mondo digitale, ma fa riferimento a un mondo virtuale interconnesso con la realtà, nel quale è possibile interagire con altre persone.

Nel metaverso convergono più tecnologie, quali IoT, blockchain, e Nft (Non-Fungible Token), hardware e software di realtà aumentata e virtuale. Restringendo il focus all’ambito più di interesse, la digitalizzazione della sanità – come evidenzia il rapporto “Digital Health 2030”, elaborato da The European House-Ambrosetti e presentato la scorsa estate – è un processo in atto da molti anni che intende creare opportunità aggiuntive e non sostitutive. Per esempio, potenziare i percorsi di diagnosi e cura con le tecnologie digitali significa creare percorsi ibridi, in cui a servizi fisici e prestazioni in presenza si possono associare e integrare anche prestazioni in digitale.

Sempre nello stesso rapporto si spiega come le applicazioni del metaverso in sanità siano molteplici, dalla formazione dei professionisti sanitari alla chirurgia. Un numero crescente di università utilizza software capaci di simulare casi clinici con pazienti virtuali e rendere l’esperienza dello studente più immersiva. In abito chirurgico, il metaverso offre la possibilità di prepararsi al meglio prima di un intervento ma consente anche l’opportunità di sfruttare le tecnologie della robotica al fine di rendere gli interventi sempre meno invasivi.

Gli investimenti nell’healthcare

Torniamo a spostare l’attenzione sull’universo investimenti, dopo aver capito che il settore sanitario sarà tra i protagonisti, nei prossimi anni, del metaverso. Oggi è già possibile investire nel futuro e il modo più semplice e diretto è con un ETF (Exchange-traded fund, un fondo passivo che replica un indice sottostante), scegliendo tra quelli già presenti sul mercato. Iniziamo da Fidelity che lo scorso settembre ha ampliato la sua offerta di ETF con il lancio di una gamma di fondi tematici, con l’intento di intercettare le opportunità derivanti dai trend strutturali di lungo periodo. Tra i cinque temi della nuova gamma di ETF ci sono metaverso (Fidelity Metaverse UCITS ETF) e sanità digitale (Fidelity Digital Health UCITS ETF), oltre a energia verde, veicoli elettrici e trasporti futuri. “Gli investimenti tematici cercano di identificare e capitalizzare i trend strutturali di lungo periodo, investendo in diversi Paesi e settori per cogliere i fattori di trasformazione dell’economia, delle imprese e della società a livello globale”, commenta Nick King, Head of ETF di Fidelity International.

Tra i vantaggi, oltre all’esposizione ai titoli più interessanti per ciascun tema, c’è anche il prezzo competitivo del fondo. Il valore aggiunto, per investire nel metaverso e nella sanità del futuro, lo deve però sempre offrire il gestore. Scegliere un ETF potrebbe risultare il modo più diretto ed economico – i costi di gestione di un fondo passivo sono più bassi di uno a gestione attiva, dove occorre retribuire il lavoro del gestore – ma individuare le aziende più interessanti su cui puntare è la sfida da vincere.

La posta in palio stimola la competizione. Quali potrebbero essere i volumi generati dal metaverso? Secondo alcune stime di Invesco, entro il 2025, per il settore della telemedicina fino 276 miliardi. Giuliano D’Acunti, Country Head di Invesco Italia sottolinea come nella telemedicina il metaverso renderà più personali le interazioni a distanza tra pazienti e medici. Nel concreto, un esempio. La startup medica XRHealth ha sviluppato un ambiente virtuale per offrire supporto in aree come la gestione del dolore e la terapia fisica. Invesco Metaverse Fund offre esposizione a diversi segmenti della catena del valore del metaverso, tra cui appunto anche la telemedicina.

Un mercato da cinque trilioni di dollari

Il metaverso sarà sempre più uno spazio interattivo e immersivo, in grado di influenzare molti aspetti della vita delle persone, incluso il modo in cui interagiscono, socializzano, imparano, fanno acquisti, giocano, lavorano e si “curano” virtualmente. Un altro ETF che investe sul futuro è quello lanciato a settembre da Franklin Templeton per offrire agli investitori europei l’accesso a società all’avanguardia. Il Franklin Metaverse UCITS ETF si basa sul Solactive Global Metaverse Innovation Net Total Return Index composto da titoli azionari globali emessi da società che hanno, o si prevede che avranno, un’esposizione significativa al metaverso e alle tecnologie blockchain di supporto.

Tra i settori che formano il portfolio del fondo – in totale sessanta titoli – ci sono società che spingono sulla digitalizzazione (Information technology, communication services ma anche healthcare). “La società ha già sperimentato tre cambiamenti fondamentali nel modo in cui la tecnologia opera e nel modo in cui è stata fruita dai primi anni 1970. Questa eccitante quarta ondata sta ora emergendo, resa possibile dalla tecnologia blockchain”, commenta Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, Franklin Templeton. “Molte grandi aziende tecnologiche hanno già fatto perno sul metaverso per la loro prossima importante area di sviluppo nello stesso modo in cui molti hanno fatto in occasione della nascita di Internet”.

Guardando le recenti stime di Statista (2022), si prevede che il valore del metaverso cresca fino a cinque trilioni di dollari entro il 2030. “Per cogliere questa entusiasmante opportunità di crescita, abbiamo collaborato con il fornitore di indici con sede in Germania Solactive AG per sviluppare un ETF distinto supportato dalle dimensioni e dalle risorse del nostro Gruppo”, ha Caroline Baron, Head of ETF Business Development, EMEA, Franklin Templeton. “Siamo lieti di essere uno dei primi a muoverci in questo spazio e quindi di fornire agli investitori europei l’accesso a un pool diversificato di società all’avanguardia nei segmenti chiave del metaverso a basso costo. Il nuovo ETF è stato quotato su Deutsche Börse Xetra (XETRA) il 7 settembre, e su Borsa Italiana e London Stock Exchange (LSE) il 9 settembre. L’ETF è stato registrato nel Regno Unito, in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Spagna e Svezia.

Altre possibilità

Tra i nuovi strumenti per investire sul metaverso, c’è anche il certificate di BNP Paribas. Il sottostante del Tracker Certificate Open End di BNP Paribas replica l’indice Bloomberg Metaverse Net Return (EUR). Si tratta di un certificate (in generale sono strumenti finanziari con una combinazione di contratti finanziari “opzioni” incorporati in un titolo, negoziabile come un titolo azionario) che offre possibilità di investire nella combinazione del fisico con il digitale. Realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR) ma non solo. L’indice sottostante è un paniere creato grazie all’esperienza nella ricerca e nell’analisi di Bloomberg Intelligence, un team dedicato di circa 400 analisti che seleziona le società appartenenti all’industria tecnologica, media e retail, e che sfrutta i database della piattaforma finanziaria Bloomberg.

La composizione dell’indice è rivista ogni tre mesi, secondo determinati parametri. Nello specifico, l’indice replica gli andamenti delle quotazioni di 20 società, tra le più grandi, che generano gran parte del proprio profitto da attività in qualche modo correlate con il metaverso. Tra le parole chiave nella selezione compaiono “Esperienze condivise” o “Mondo virtuale” e il peso delle società all’interno dell’indice viene attribuito in modo da equilibrare l’esposizione al settore, con un metodo che evita ai colossi di acquisire posizioni dominanti a discapito delle società emergenti.

Nuove esperienze immersive

Continuiamo a dare i numeri. Secondo una recente stima di Bank of America, il mercato globale del metaverso potrebbe raggiungere dimensioni tra 390 miliardi di dollari e 899 miliardi di dollari entro il 2025. Stare in casa, causa pandemia, ha ampliato l’interesse per la realtà virtuale (RV), realtà aumentata (RA) e realtà mista (RM), generalmente conosciute come realtà estesa (RX).

Quale futuro ci attende?

Per Anjali Bastianpillai, Senior Product Specialist e Sylvie Sejournet, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management, “in seguito alla pandemia di Covid, le attività virtuali si stanno diffondendo a un ritmo molto più sostenuto e la popolarità delle piattaforme virtuali per l’interazione sociale è cresciuta in modo esponenziale”. Pictet-Digital è un fondo esposto al tema del metaverso tramite e-commerce, gaming, social media, fitness digitali, istruzione online, intrattenimento online, attraverso le piattaforme di collaborazione digitale per il lavoro e, infine, sanità. Pictet ritiene “che settori come l’e-commerce, il gaming, i social media, l’e-health e il fitness, l’istruzione online, l’intrattenimento online e le piattaforme di lavoro dovrebbero beneficiare dell’espansione del metaverso”. Investendoci ora, è possibile partecipare alla trasformazione del futuro. E preferendo un orizzonte temporale di medio-lungo termine, potrà essere anche più facile limitare la volatilità del momento inevitabilmente presente sui mercati.