L’indice di Galen Growth: ecco le 10 aziende migliori per iniziative di digital health

La salute digitale è una parte sempre più importante del portafoglio delle aziende farmaceutiche. La salute digitale sta cambiando il modo in cui vengono scoperti i farmaci e condotti gli studi clinici, ma sta anche modificando il rapporto con il paziente e l’operatore sanitario. I pazienti stanno diventando più attivi nelle loro decisioni sanitarie e richiedono soluzioni integrate digitalmente. Anche le autorità di regolamentazione e i sistemi sanitari stanno iniziando a comprendere la necessità di quadri chiari per accelerare la transizione digitale. Galen Growth ha sviluppato il Pharmaceutical digital health innovation index nel 2021 come metodo per valutare i portafogli di Digital Health delle aziende farmaceutiche e biotecnologiche. Questa edizione 2022 aggiorna l’indice sulla base dell’annuncio di nuove partnership e della crescita della maturità del portafoglio di ogni azienda.

Pharmaceutical digital health innovation index

Le soluzioni di salute digitale per la ricerca e le sperimentazioni cliniche dominano i portafogli farmaceutici, con il 25% dei più piccoli (da 1 a 2 iniziative) che comprende soluzioni di ricerca e il 14% che include le sperimentazioni cliniche. La totalità dei portafogli che superano un volume di 30 iniziative includono teleconsulto, gestione delle malattie, dispositivi di monitoraggio remoto e studi clinici. Il diagramma di Pareto del numero di partnership di rischio in tutti i prodotti farmaceutici si è leggermente appiattito durante il 2022.

La classifica

L’anno scorso, soltanto i primi 30 prodotti farmaceutici avevano sviluppato più di cinque partnership, mentre ora ci sono 40 prodotti farmaceutici che superano questo livello. Per classificarsi tra le prime 25, le aziende devono avere una presenza globale e almeno 11 partnership annunciate pubblicamente con iniziative private di digital health.

I 25 top performer

Osservando i 25 top performer in digital health, Galen Growth si è concentrata: sulla capacità di adattamento strategico del portafoglio al settore farmaceutico e sulla forza del portafoglio di rischio. Nel 2022, Daiichi Sankyo, Lundbeck e Ipsen sono usciti dalla top 25, mentre Otsuka Pharmaceutical, UCB e Ferring sono i nuovi arrivati in questo indice. La maggior parte dei primi 10 in ciascuna delle classifiche Strategic Fit e Portfolio Strength dal 2021 è rimasta tra i primi 10 ma con qualche cambio. Janssen (filiale di Johnson & Johnson) è passata dal 16esimo al settimo posto in Strategic Fit, a seguito di sei nuove partnership nella ricerca e dell’annuncio di una partnership nella diagnostica medica per le malattie cardiovascolari. Anche Pfizer si è spostata in cima alla lista con otto nuove partnership per rafforzare il proprio portafoglio. Gilead Sciences è passata dal nono posto al vertice della lista, grazie alla nuova partnership annunciata con Curebase e per l’acquisizione di altre tre iniziative. Queste partnership sono state distribuite in tre principali regioni geografiche.

Miglior portafoglio di venture capital

Per la classifica del miglior portafoglio di venture capital Galen Growth ha analizzato le partnership e la capacità di collaborare con imprese mature che hanno a un team di leadership collaudato che può migliorare la probabilità di portare un prodotto sul mercato in meno tempo e con meno sforzi di sviluppo. Il primo posto quest’anno va a Gilead Sciences, che era al nono posto nella classifica del 2021. Il suo portafoglio ha la maturità più alta tra le prime 25 aziende farmaceutiche. Seguono Otsuka Pharmaceutical, Abbott, Lilly, Bristol Myers Squibb, Novo Nordisk, Merck & Co, Janssen Pharmaceutica, Ferring e Novartis.