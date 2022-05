L’Università politecnica delle Marche lancia il Centro di ricerca su intelligenza artificiale e sanità digitale

Nasce il Centro di ricerca e servizio di intelligenza artificiale & sanità digitale in medicina e biologia (Artificial intelligence & digital health in medicine and biology – AIDH) presso l’Università politecnica delle Marche. L’ateneo, da sempre all’avanguardia nel campo della ricerca delle scienze applicate e in campo bio-medico, ha voluto dedicare un hub per incentivare e potenziare le attività di ricerca e supporto sperimentale sull’intelligenza artificiale e la digital health in ambito medico e biologico, grazie al contributo di ricercatori che si occupano di AI e del rettore Gian Luca Gregori.

Il futuro dell’AI

L’intelligenza artificiale, intesa come la capacità di un computer di recepire, elaborare e interpretare, mediante algoritmi informatici, i complessi calcoli matematici di una grande quantità di dati, simulando artificialmente quanto avviene nel processo di apprendimento e di elaborazione della mente umana, è sempre più diffusa in medicina, grazie ai sistemi cosiddetti di e-health. Queste nuove nuove tecnologie applicate alle scienze della vita sono strumenti preziosi nella pratica clinica e e nella ricerca biomedica, in quanto rendono più efficace e rapido il percorso diagnostico terapeutico di molte patologie e contribuiscono allo sviluppo di una medicina di precisione, fondamentale per una diagnosi precoce e un piano di cura predittiva personalizzata.

Il Centro AIDH

Il Centro AIDH, diretto da Andrea Giovagnoni, professore ordinario di Radiologia e direttore del dipartimento di Scienze radiologiche dell’Azienda ospedaliera-universitaria Ospedali Riuniti, è il più grande Centro di Ricerca dell’Università politecnica delle Marche, con una rete di 100 docenti e ricercatori attualmente operanti nei vari dipartimenti delle aree scientifiche dell’ateneo, di Medicina, Ingegneria, Economia e Scienze.

Scienza ed etica

L’AIDH si propone come catalizzatore di un nuovo modo di fare ricerca in campo biomedico, promuovendo un processo di contaminazione delle conoscenze e delle ricerche di scienziati che operano in campi diversi, con metodologie e background diversi, ma che sono accomunati tutti dall’uso dell’AI in campo bio-medico. Le tematiche legate agli aspetti etici, giuridici, di sostenibilità economica e in generale di management sanitario saranno parte del percorso del Centro AIDH così come le aree ancora poco esplorate sugli effetti delle applicazioni uomo-computer.