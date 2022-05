Malattie cardiovascolari, ecco i punti nevralgici dell’idonea presa in carico

Le malattie cardiovascolari provocano ogni anno nel mondo quasi 18 milioni di decessi (dati Istat), in particolare per ictus e per infarto. Entro le maglie degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che richiama all’implementazione di una sanità di prossimità, integrata e digitalizzata, si inserisce il Value Based Healthcare Ecosystem (VBHE) in Cardiovascular Risk Patient Management, un vero e proprio ecosistema che vede coinvolte organizzazioni sanitarie pubbliche e private su tutto il territorio nazionale con la main partnership di Daiichi Sankyo Italia. All’interno del progetto si colloca un’indagine condotta da Deloitte che ha analizzato capacità operative, capabilities e risorse organizzative, umane e tecnologiche dei Centri ospedalieri coinvolti, ottenendo insight utili a favorire una più efficace presa in carico di pazienti complessi, come lo sono quelli a rischio cardiovascolare. La survey ha coinvolto 177 specialisti e ha riguardato condizioni cliniche quali fibrillazione atriale e scompenso cardiaco, post-infarto, dislipidemia e post-ictus.

Modalità intra-ospedaliere di gestione del paziente

Le principali criticità rilevate nell’indagine relativamente alla presa in carico del paziente a rischio cardiovascolare hanno riguardato quattro livelli di analisi: clinico, gestionale-organizzativo, governance e educazionale. Le criticità maggiormente segnalate in clinica sono state l’elevata complessità gestionale dei pazienti con fibrillazione atriale, scompenso cardiaco e post-ictus, la limitata aderenza terapeutica del paziente con dislipidemia e la carenza di iniziative di screening finalizzate alla diagnosi precoce nel post-infarto. Quelle segnalate a livello gestionale-organizzativo comprendono la ridotta possibilità di accesso ai servizi ospedalieri causa Covid-19 (criticità questa che ha accomunato tutti i pazienti) ma soprattutto la limitata disponibilità di strumenti di monitoraggio e di tecnologie digitali per la gestione complessiva da remoto, rilevata in particolare per i pazienti con scompenso cardiaco, dislipidemia e post-ictus. È quindi emerso come la necessità di garantire un più accurato presidio del paziente in tutte le fasi del percorso di cura, anche avvalendosi degli opportuni strumenti di sanità digitale – a oggi in disponibilità limitata – risulta essere una priorità strategica di interesse per tutte le condizioni cliniche in analisi. Ampi margini di miglioramento sono stati rilevati rispetto alla governance: gli strumenti vanno rafforzati al fine di garantire un più efficace presidio dell’assistito, sia grazie al potenziamento della dialettica ospedale-territorio, sia attraverso una maggiore sinergia tra i vari medici specialisti, per una presa in carico realmente integrata, coerentemente con le priorità strategiche evidenziate dal Pnrr. A tale proposito, i maggiori ostacoli al raccordo multiprofessionale all’interno del Centro e tra hub ospedaliero e medicina territoriale sono rappresentati in primis dal limitato confronto diretto tra i professionisti in otto casi su dieci, seguito dalla limitata possibilità, per circa sette su dieci, di condividere dati sanitari del paziente tramite strumenti di Digital Health. Una migliore integrazione tra professionisti permetterebbe, inoltre, di ottimizzare le iniziative di screening ed early diagnosis per fibrillazione atriale, scompenso cardiaco e dislipidemie, ad oggi adottate o parzialmente adottate da circa la metà dei rispondenti. Quanto ai protocolli di presa in carico, risultano disponibili o parzialmente disponibili in sette-otto casi su dieci per fibrillazione atriale, scompenso cardiaco e post-infarto. In caso di pazienti con dislipidemie e post-Ictus la percentuale scende dal 47% al 33%. Rispetto ai programmi e strumenti educazionali è da incoraggiarne l’implementazione per favorire nei pazienti la consapevolezza della propria condizione clinica e conseguentemente aumentarne responsabilizzazione, empowerment e aderenza terapeutica. Nella survey, infatti, solo un quarto circa dei rispondenti segnala la disponibilità nel proprio Centro di programmi dedicati alla sensibilizzazione del paziente, di servizi strutturati di educazione terapeutica e di infermieri/case manager.

Modalità di raccordo ospedale-territorio

Nonostante le principali raccomandazioni nazionali, risulta ancora incompiuto un percorso che integri e valorizzi le competenze dei diversi setting assistenziali per il presidio della continuità terapeutica del paziente. Al primo posto si segnala una limitata disponibilità di percorsi di referral tra medicina generale e Centro di riferimento (1 su 2), a cui ne fanno seguito altre relative ai referral tra Centro e cooperative di medici di medicina generale, farmacie territoriali e provider di sanità integrativa. Inoltre, mancano in circa otto casi su dieci figure di riferimento quali infermieri/case manager per il monitoraggio continuo del paziente e figure deputate alla sua presa in carico per le specifiche cronicità. Alla luce di quanto emerso, tra gli elementi prioritari da sviluppare andranno a snodarsi quindi reti e accordi con cooperative di mmg e modalità di raccordo di cure primarie (segnalati dal 40% del campione) e protocolli per l’integrazione ospedale-territorio (37%). In risposta a certe complessità risulta, quindi, prioritario potenziare gli strumenti e i meccanismi di governance attuali – con particolare attenzione ai meccanismi di raccordo tra mmg e specialista e allo sviluppo di protocolli per l’integrazione ospedale/territorio – al fine di perseguire una più appropriata valorizzazione delle potenzialità e competenze dei diversi setting assistenziali, garantendo una presa in carico del paziente a rischio cardiovascolare più efficace ed integrata.

Il ruolo della Digital Health

In questo contesto, emerge la necessità di incentivare sistemi di sanità digitale, teleconsulto e telemedicina, in linea con le priorità strategiche nazionali. Come rilevato dalla survey, infatti, gli strumenti digitali disponibili non vengono valorizzati né sfruttati al pieno delle loro potenzialità. Ad esempio, è stata segnalata da un quinto dei rispondenti la presenza di spazi fisici per l’erogazione di prestazioni da remoto, unitamente alla disponibilità di protocolli e di slot programmati nell’agenda dei clinici. In merito agli strumenti per le attività di prevenzione e diagnosi – in particolare quelli predittivi, come algoritmi e software, per la stratificazione e classificazione del rischio di futuri eventi cardiovascolari – solo il 27% del campione li ha segnalati come disponibili. Risultano ancor meno accessibili (per l’11%) sistemi di Intelligenza Artificiale e strumentazioni di cardiologia digitale per il supporto di interventi chirurgici, trattamenti e monitoraggio delle terapie prescritte. Relativamente alla prevenzione secondaria, gli strumenti in analisi sono preclusi all’80% del campione. Si evidenzia come la strada da fare nell’ambito della digital healthcare sia ancora lunga, come dimostrato dalla limitata disponibilità – segnalata da meno del 20% del campione – di sistemi di telemedicina/televisita/teleconsulto per il raccordo medico-paziente e per l’integrazione medicina generale- specialista, sistemi di telemedicina integrativa presso le farmacie e di dispositivi di wearable robotics a supporto della fase di riabilitazione. In termini di servizi per il presidio remoto del paziente, quelli più disponibili riguardano servizi e iniziative di telemonitoraggio a distanza, anche tramite programmi di Patient Support Program dedicati, e utilizzo di wearable device (26%). Emerge, quindi, la necessità di strutturare e normare gli opportuni protocolli e modelli di Remote Care, allocando competenze e risorse nel modo più efficiente e sfruttando opportunamente le potenzialità degli strumenti di sanità digitale, allo scopo di garantire un presidio del paziente appropriato e completo.