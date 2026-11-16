Promuovere la cultura della donazione e l’educazione al trapianto attraverso un unico ecosistema digitale che integra diversi canali (sito web, social media, po­dcast) e mette a disposizione dei cittadini strumenti informativi sviluppati con il punto di vista di clinici e pazienti. È questo l’obiettivo di “Noi, I Nuovi Eroi”, campagna di sensibilizzazione di Chiesi Italia de­dicata alla donazione e al trapianto di organi, che si è aggiudicata il primo premio della categoria “Wellness, prevenzione e qualità di vita” all’ultima edizione degli AboutPharma Digital Awards. Un progetto che utilizza storie, strumenti digitali e materiali formativi validati per avvicinare i cittadini a temi complessi, contrastare la disinformazione e favorire una partecipazione più consapevole alle scelte sulla donazione d’organo e sul percorso del trapianto.

Donazione e trapianto: bisogni diversi, un unico percorso

Il punto di partenza è una duplice esigenza: da un lato favorire una scelta libera e informata sulla donazione, spesso condizionata da timori e ste­reotipi; dall’altro offrire un sostegno informativo e colletivo a chi affronta il trapianto e a chi gli è accanto. Ricevere un organo, infatti, non significa soltanto superare un intervento chirurgico, ma comprende cambiamenti nelle abitudini quoti­diane con nuove responsabilità terapeutiche, e la necessità di ridefinire il rapporto con il proprio corpo, con gli altri e con il futuro.

Due percorsi, una narrazione comune

Il progetto si articola in due filoni complementari. Il primo, “Eroi Anonimi”, si rivolge soprattutto ai cittadini e racconta il valore della donazione at­traverso contenuti informativi, video e podcast con la voce narrante del cantante Nek. L’obiettivo è aiutare le persone a distinguere le informazioni corrette dalle convinzioni prive di fondamento, creando le condizioni per una scelta personale più consapevole. Il secondo, “I Nuovi Noi”, dà invece spazio all’esperienza delle persone trapiantate, ac­compagnandole idealmente dall’attesa dell’organo al ritorno alla quotidianità. Un graphic novel, un cortometraggio animato e una web-serie in cinque episodi traducono in immagini e testimonianze le difficoltà emotive, relazionali e pratiche che possono emergere durante il percorso. A questi si affiancano interviste medico-paziente e risorse digitali che affrontano inoltre alcuni dei dubbi più frequenti aiutando le persone a rendere più consapevole il confronto con il team dei professionisti sanitari.

L’informazione come leva di equità

Un elemento centrale dell’iniziativa è il tema della Health Equity, l’equità nella salute. Non tutti affron­tano il trapianto partendo dalle stesse condizioni. La capacità di comprendere le informazioni sanitarie, la lingua, la presenza di una rete familiare e l’acces­so a un adeguato supporto psicologico possono influenzare il modo in cui si vive il percorso di cura. Da qui l’importanza di proporre contenuti accessi­bili, in lingue e formati differenti, adattati ai bisogni delle persone e a raggiungere pubblici diversi. Qui si inseriscono anche gli strumenti di supporto alle decisioni (patient decision aids), sviluppati con il contributo di clinici, psicologi e pazienti. Materiali che non sostituiscono il confronto con il professionista sanitario, ma possono aiutare la persona a prepa­rarsi al colloquio, mettere a fuoco i propri dubbi e partecipare più attivamente al percorso di cura.

Contenuti differenti per esigenze differenti

L’equità, in questa accezione, non coincide con il distribuire a tutti lo stesso messaggio. Una persona in attesa di trapianto può avere bisogno di comprendere termini medici e passaggi orga­nizzativi; chi ha appena ricevuto un organo può interrogarsi sulla terapia immunosoppressiva, sulle abitudini quotidiane o sul ritorno al lavoro; un familiare può cercare strumenti per sostenere il proprio caro senza dimenticarsi del proprio benessere psicologico. Differenziare i contenuti significa riconoscere questi bisogni. Il riferimento è il processo di decisione condivisa (shared decision making), nel quale la persona partecipa alle scelte attraverso informazioni comprensibili e il dialogo con i professionisti sanitari. È un passaggio im­portante soprattutto quando l’incertezza, l’ansia o la complessità del linguaggio clinico rischiano di ridurre la capacità di orientarsi.

Dall’ascolto alla co-creazione

I contenuti sono stati sviluppati a partire dall’ascolto di chi vive il trapianto in prima persona e di chi se ne prende cura. Pazienti e clinici hanno contribuito a far emergere bisogni, domande e difficoltà, successiva­mente tradotti in strumenti informativi con il coin­volgimento di professionisti della comunicazione e competenze cliniche e psicologiche. Le attività di ricerca qualitativa ed etnografica hanno permesso di individuare necessità concrete: informazioni sulle liste d’attesa e sugli aspetti organizzativi, indicazioni sulla gestione della terapia immunosoppressiva, consigli pratici su alimentazione, attività fisica e igiene, oltre al bisogno di supporto emotivo. Ne emerge una rappresentazione del trapianto che affianca al tema della rinascita la complessità della vita dopo l’intervento.

La portata del progetto

L’iniziativa ha raggiunto pubblici significativi attra­verso sito web, social media e contenuti audiovisivi. A testimoniarne il successo sono i numeri: nel 2025 le attività social hanno generato circa 900 mila impression. Le campagne digitali dedicate alla donazione e al trapianto hanno registrato rispettivamente 129 mila e 69 mila clic; il podcast ha raccolto 15.500 ascoltatori e la web-serie 56 mila utenti unici. Nel 2026 la campagna consolida una presenza digitale ampia, con oltre 3,25 milioni di visualizzazioni complessive sui social media.

Un percorso di confronto scientifico

Accanto alla comunicazione rivolta al pubblico, il progetto ha sviluppato anche un percorso di con­fronto e validazione scientifica. Infatti gli strumenti di educazione e supporto decisionale condiviso (graphic novel e webserie) sono stati presentati in contesti congressuali nazionali e internazionali, validati attraverso survey qualitative e oggetto di pubblicazioni scientifiche. L’obiettivo è affiancare alla capacità narrativa una valutazione della chia­rezza, della pertinenza e dell’utilità dei materiali informativi, coinvolgendo le persone trapiantate e i professionisti sanitari.

Uno sguardo al futuro

Tra gli sviluppi previsti figurano delle guide pratiche e dei percorsi digitali, creando una community tramite newsletter per mantenere un rapporto continuativo ricco di aggiornamenti. La direzione è quella di un’informazione che non si esaurisca in una campagna, ma possa accompagnare le persone nei momenti in cui emergono nuovi interrogativi. In questa prospettiva, la comunica­zione in ambito sanitario può contribuire non solo a trasmettere informazioni, ma anche a favorire l’ascolto, rendere più accessibile la complessità e tenere conto delle diverse esigenze.