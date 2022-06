Nuova call per startup: PharmaStars lancia il programma autunnale sulla Real world evidence

La digital health ha il potenziale per trasformare radicalmente il settore pharma. I dati raccolti da più fonti, come dispositivi indossabili, mobili, strumenti diagnostici di ogni tipo, consentono di disegnare quadri clinici sempre più precisi e affidabili e di portare a terapie sempre più personalizzate. PharmaStars, l’acceleratore di startup statunitense specializzato nel campo della salute digitale, dedicherà la sessione autunnale del programma al tema della “Innovazione nella Real-world evidence”. Le startup di digital health interessate a partecipare possono già inviare le candidature fino al prossimo 16 luglio. Il programma di accelerazione inizierà a settembre e si concluderà a novembre con il consueto Showcase event.

Innovazione nella Rwe

La Real-world evidence (Rwe) ha dimostrato di essere una fonte essenziale di informazioni per migliorare lo sviluppo di farmaci, gli studi di efficacia comparativa e per raccogliere le esperienze dei pazienti dopo l’immissione in commercio. Il ricorso crescente alla Rwe fa sì che l’industria farmaceutica abbia sempre maggior bisogno di soluzioni innovative per raccogliere questi dati da fonti diverse e poterli interpretare. L’acceleratore PharmaStars ha come principale obiettivo quello di colmare il divario tra il mondo pharma e le startup innovative, aiutando le nuove imprese ad abbattere le barriere che possono ostacolare la loro crescita.