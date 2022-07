Oms e I’International digital health and AI research collaborative (I-Dair) insieme per la salute digitale

L’uso delle tecnologie digitali per la tutela della salute pubblica è una priorità a livello globale. L’Organizzazione mondiale della sanità ha stretto un accordo con I’International Digital health and AI Research collaborative (I-DAIR) per far progredire l’uso delle tecnologie digitali per la salute personale e pubblica a livello globale. I-DAIR è una piattaforma globale con sede a Ginevra con l’obiettivo di migliorare l’accesso alla ricerca inclusiva, di impatto e responsabile sulla salute digitale e sull’intelligenza artificiale per la salute.

Il Memorandum of understanding

Il Memorandum of understanding (MoU) sottoscritto dall’Oms e da I-DAIR prevede una collaborazione per poter traghettare la rivoluzione digitale verso le sfide sanitarie più urgenti, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Prevede anche un forte impegno per la promozione di maggiore equità, partecipazione dei Paesi a basso e medio reddito alla ricerca, allo sviluppo e alla governance della salute digitale e dell’AI, con particolare attenzione all’inclusione di giovani ricercatori e imprenditori.

Approccio multidisciplinare

La partnership si concentrerà sul raggiungimento di questi obiettivi comuni attraverso un approccio multidisciplinare incentrato sulla promozione della collaborazione scientifica intersettoriale e transfrontaliera e sull’implementazione di soluzioni innovative di salute digitale a lungo termine, coerenti con le raccomandazioni dell’Oms e gli standard di interoperabilità.

Nuove linee guida

Le attività congiunte comprendono anche la promozione e lo sviluppo di nuove norme e linee guida per la governance dei dati sanitari come bene pubblico, la creazione di prove per investimenti ponderati nella salute digitale a livello globale e il rafforzamento delle capacità delle parti interessate, ad esempio attraverso l’elaborazione comune del quadro delle competenze sanitarie digitali dell’Oms. “Siamo onorati di poter formalizzare la nostra partnership con l’Oms e vogliamo mettere in evidenza il loro lavoro nel campo delle tecnologie digitali, in particolare la strategia globale sulla salute digitale. Non vediamo l’ora di rafforzare la nostra collaborazione con la priorità assoluta di accelerare la ricerca e lo sviluppo nel Sud del mondo e negli Stati a basso reddito, per promuovere la creazione di conoscenza della salute digitale e dell’intelligenza artificiale e riparare il divario digitale”, ha commentato Amandeep Gill, ceo e project director di I-DAIR.

Foto dal sito I-DAIR