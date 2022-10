Realtà virtuale, terapie digitali e genomica data driven: ecco le frontiere dell’innovazione in sanità

Dalla realtà virtuale per contrastare il dolore cronico agli studi clinici per le terapie digitali, passando per le tecnologie computazionali a supporto della medicina genomica, fino all’uso dell’innovazione nel campo della drug discovery. E ancora, analisi sugli investimenti nella digital health, con un approfondimento sull’ecosistema italiano, e sulle operazioni di M&A a supporto del cambiamento climatico, senza dimenticare il contributo all’innovazione nel mondo della salute apportato dalle startup.

La manifestazione

Questi, e tanti altri, i temi al centro della conferenza globale Frontiers Health che si è tenuta a Milano (Palazzo del Ghiaccio e online) il 20-21 ottobre 2022. Una manifestazione che ha coinvolto oltre 1400 partecipanti sia in presenza che da remoto, 155 speaker e più di 50 startup da tutto il mondo. Giunto alla settima edizione, l’evento si è affermato tra i principali appuntamenti internazionali sull’innovazione in ambito salute, con una forte attenzione su temi quali trasformazione digitale del settore life-sciences, tecnologie innovative, terapie digitali, investimenti e sviluppo dell’ecosistema.

Un ecosistema in crescita

“Questa ottava edizione globale di Frontiers Health – ha commentato Roberto Ascione, Ceo di Healthware Group e chairman della conferenza – con oltre 800 persone in presenza e centinaia collegate online da 36 Paesi è la più grande di sempre, al secondo anno in Italia, si conferma, ancora una volta, un appuntamento al quale tutti coloro che si occupano di digital health non possono mancare. Erano presenti una nutrita rappresentanza di aziende farmaceutiche e di dispositivi medici oltre ad aziende della digital health che contribuiscono all’ecosistema della salute. Sono presenti anche istituzioni ed enti di ricerca, come Mind, Human Technopole, Fondazione Policlinico Agostino Gemelli ed altri, ciò significa che tutto il comparto sta maturando e connettendo tutti i vari attori dell’ecosistema salute. Inoltre, è interessante vedere la presenza massiccia di medici e di dirigenti di ospedali, alcuni con interventi in conferenza, in quella che definisco la “fase due” della medicina digitale”. Ha sottolineato Roberto Ascione

Il programma

Nel corso delle due giornate, i partecipanti sono stati impegnati in sessioni plenarie (giorno 1) e attività in parallelo (giorno 2), coinvolti in workshop, dibattiti, sessioni demo altamente immersive, coordinati da una schiera di relatori di internazionali, espressione del variegato ecosistema della salute. Ampio risalto è riservato anche alle nuove soluzioni digitali proposte da startup dal potenziale significativo, pronte a presentarsi ai più attivi fondi d’investimento del settore e attori corporate, con cui esplorare opportunità di collaborazione.

Panel ed esperienze immersive

All’interno della conferenza è stata allestita una demo dedicata alla Virtual reality nell’ambito della gestione del dolore e un’area per incontrare il team della Digital therapeutics alliance (Dta).

Il panel “Digital Health and the Italian Life-Sciences Ecosystem” ha voluto approfondire le dinamiche attuali e future di cambiamento del settore italiano del life-science attraverso il punto di vista di Roberto Ascione, Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, Valentino Confalone, presidente e managing director di Novartis, e Lorenzo Wittum, amministratore delegato di AstraZeneca.

Il valore dell’industria del farmaco

“L’industria farmaceutica in Italia con le sue capacità di ricerca, di produzione e di logistica è strategicamente posizionata al centro del Mediterraneo – afferma Marcello Cattani, Presidente Farmindustria – e rappresenta un hub per partnership internazionali che vanno dagli Usa al Giappone, dal nord Africa al Medio Oriente fino all’Asia. In questo quadro il Pnrr è una straordinaria opportunità per accelerare la digitalizzazione dell’ecosistema salute, rappresentato dalla sua industria e dai servizi sanitari pubblici e privati. Con circa 6 miliardi di euro destinati alla digitalizzazione del Ssn il Pnrr, infatti, è un boost per tutto il sistema.

Aspetti regolatori

Sotto il profilo regolatorio l’esperienza della pandemia ci ha insegnato che occorre velocizzare le procedure, come fatto con la rolling review, che dovrebbe diventare la norma, e come si sta facendo con i nuovi sistemi digitali delle sperimentazioni cliniche decentralizzate: in Italia già oggi il 60% degli studi clinici ha almeno una componente digitale. Grazie agli investimenti delle aziende – continua Cattani – in network innovation cresce anche l’ecosistema delle startup italiane: un esempio sono i nuovi fondi di Cassa depositi e prestiti dedicati esclusivamente al pharma.

Ruolo strategico

L’industria farmaceutica è una realtà radicata nel territorio con circa 200 siti produttivi e di ricerca; 67.000 dipendenti, molti giovani e donne; 34,4 miliardi di produzione per l’85% destinati all’export, grazie alla qualità anche della catena di approvvigionamento e dei servizi connessi. E con 3,1 miliardi di euro di investimenti annui, di cui 1,7 in R&S e 1,4 euro in impianti hi-tech e macchinari digitali. Un settore quindi – conclude il Presidente di Farmindustria – che può giocare nei prossimi anni un ruolo ancora più strategico come piattaforma logistica tra i diversi continenti per attrarre sempre più investimenti internazionali”.

Il mercato della digital health

“Il mercato della digital health ed in particolare quello delle terapie digitali (DTx) è una grande opportunità strategica del momento, perché in alcuni Paesi stanno arrivando, in altri già sono presenti ed il tempo che intercorre per disporre di queste soluzioni, validarle e introdurle nella pratica è superiore al tempo di maturazione delle regolazioni. Quindi il momento di investire è sicuramente questoL’Italia, come altri mercati locali: Francia e Germania, ha tutto il potenziale per produrre delle soluzioni di digital health per la presenza della R&D, degli skill tecnologici ed anche del design, una vera opportunità per il sistema paese”, ha sottolineato Ascione.

Verso nuove frontiere

Frontiers Health ha lanciato inoltre, la nuova track Frontiers Science con l’obiettivo di raccontare le frontiere della scienza biomedica e della medicina, con approfondimenti di esperti italiani e internazionali sulle ricerche all’avanguardia con un impatto significativo sulla comprensione, la diagnostica, il trattamento e la prevenzione delle patologie.

Spazio alle startup

Nella sessione dedicata del 21 ottobre ampio spazio è riservato anche al mondo delle startup con la possibilità di ascoltare storie di successo e esperienze emergenti di realtà durante le diverse sessioni di Start-up Discovery, iconico format di Frontiers Health per dare visibilità globale a imprese innovative emergenti, e scoprire gli ultimi aggiornamenti di Vita, l’acceleratore digital health della Rete nazionale Cdp.

“Come organizzatori della conferenza, rimarca Ascione, abbiamo voluto portare il nostro contributo sull’innovazione non solo come trasformazione digitale del mondo pharma, ma anche dal punto di vista dei modelli da accelerare e scalare l’innovazione. Un conto è fare un progetto che riguarda cento persone e un solo ospedale, meglio fare qualcosa che impatta con decine di migliaia di persone, di medici e con molti ospedali. Dopo dieci anni di sperimentazione, siamo molto impegnati come Healthware group in questa seconda fase, a scalare l’innovazione e portare al paziente, sui grandi numeri, queste soluzioni digitali. Anche supportando nuove soluzioni che si affacciano, impegnandoci con l’acceleratore Cdp (Cassa depositi e prestiti) Vita che permette all’Italia di avere supporto per star up molto precoci, che un domani diventeranno soluzioni digitali. In questo ambito siamo presenti sia nella prima fase del percorso, sia nella fase in cui ci sono soluzioni già validate clinicamente ed affermate, ma che devono scalare per sopravvivere”. Ha concluso Roberto Ascione.