Mai come oggi è stato semplice cercare informazioni sulla propria salute. Internet, social media e, più recentemente, intelligenza artificiale generativa hanno ampliato l’accesso alle informazioni e aumentato l’autonomia dei cittadini. Ma poter ottenere una risposta in pochi secondi non significa necessariamente avere gli strumenti per valutarne l’affidabilità o trasformarla in una scelta consapevole. È qui che informazione, competenze e fiducia smettono di essere soltanto temi di comunicazione e diventano veri e propri determinanti delle decisioni di salute.

A fotografare questa trasformazione è la survey contenuta nel XXI Rapporto Meridiano Sanità, condotta su duemila italiani. Oltre 4 italiani su 10 hanno già usato l’intelligenza artificiale per chiarire un dubbio sulla propria salute, ma solo il 3% la considera la fonte più affidabile. Il medico resta il punto di riferimento, eppure circa la metà di chi si informa online o con l’IA non gli dice nulla di ciò che ha cercato.

Tre paradossi: uso, generazioni e fiducia

L’indagine, dedicata al rapporto tra cittadini, professionisti sanitari, canali digitali e strumenti di Intelligenza Artificiale (IA), restituisce un sistema informativo in cui utilizzo, competenze e fiducia non procedono necessariamente nella stessa direzione.

Il primo paradosso riguarda l’utilizzo dell’IA. Il 41% degli intervistati l’ha utilizzata almeno una volta per un dubbio di salute, ma appena il 3% la considera la fonte più affidabile. Il medico rimane nettamente al primo posto, indicato dall’80% degli intervistati come fonte più affidabile.

Il secondo paradosso è generazionale. Nell’ultimo anno l’85% degli under 35 ha usato l’IA per informarsi sulla salute fisica, contro il 39% degli over 65. Per il benessere mentale la quota passa dal 70% degli under 35 al 16% degli over 65. Ma familiarità digitale e capacità di riconoscere un’informazione corretta non coincidono: quasi la metà (47,5%) dei 18-24enni ritiene che gli antibiotici aiutino a curare l’influenza e solo uno su cinque riconosce l’affermazione come falsa; tra gli over 65 la riconoscono come falsa due persone su tre.

Il terzo paradosso riguarda la fiducia. In caso di dubbio il 67% si rivolgerebbe per primo al medico, mentre IA e motori di ricerca raccolgono circa il 10% ciascuno; tra i 18-24enni la quota del medico scende al 39%, mentre il 20% indica l’IA. E soprattutto, circa una persona su due tra chi cerca informazioni online o usa l’IA non ne parla con il proprio medico: il professionista resta il riferimento, ma una parte crescente del percorso informativo si costruisce fuori dalla relazione di cura.

Quando l’informazione online diventa una scelta

Il punto più delicato è che ciò che si legge online non resta necessariamente online. Quasi un quarto degli intervistati ha preso almeno una decisione sulla propria salute in base a informazioni trovate online, quota che sale a uno su tre tra gli under 45. Non si tratta solo di scelte a basso rischio: il 39% ha cambiato alimentazione, il 36% ha deciso di assumere o evitare un farmaco e il 15% ha seguito una terapia diversa da quella indicata dal medico.

Il confine tra informarsi e curarsi diventa quindi sempre meno netto. Il problema non è soltanto dove si cercano le informazioni, ma quanto si è attrezzati per valutarle. Quasi un intervistato su quattro, il 23,5%, ritiene che se molte persone evitano un vaccino questo significhi che non è sicuro e un ulteriore 28% non sa rispondere. Nel complesso, un italiano su cinque crede ad almeno un’informazione sanitaria priva di basi scientifiche.

Anche sui dati personali percezione e comportamenti non coincidono. Oltre la metà degli intervistati considera rischioso condividere online informazioni sulla propria salute, ma il 22,4% lo ha già fatto, e oltre un terzo di loro attraverso piattaforme di IA o chatbot.

Il medico resta centrale, ma ci si informa prima e dopo la visita

Negli ultimi dodici mesi il 68% degli intervistati ha consultato direttamente un medico. Il 53% ha chiesto consiglio in farmacia e il 47% ha cercato sintomi o informazioni online prima di una visita. L’IA serve soprattutto a trovare informazioni in fretta (43%) e a interpretare i sintomi (34%) ma sta entrando anche prima e dopo il momento della visita: il 15% la usa per prepararsi all’incontro con il medico e il 20% per avere chiarimenti dopo la visita.

I cittadini sembrano distinguere abbastanza chiaramente i due ruoli. Dell’IA apprezzano soprattutto la disponibilità 24 ore su 24 (38%), la rapidità delle risposte (37%) e la possibilità di fare più domande (26%). Sono caratteristiche che intercettano una crescente domanda di accessibilità e immediatezza, mentre il sistema deve rispondere a bisogni sempre più complessi con risorse professionali sotto pressione: secondo una stima di Meridiano Sanità, rispetto alla media di Germania, Francia e Spagna, l’Italia registra un gap di circa 75.000 professionisti sanitari tra medici e infermieri, in rapporto alla popolazione.

Ma disponibilità e autorevolezza rispondono a bisogni diversi. Al medico i cittadini riconoscono soprattutto la competenza clinica e diagnostica (46%), la capacità di interpretare il caso specifico (34%), l’esperienza pratica (32%) e l’affidabilità e responsabilità (31%). L’IA amplia quindi l’accesso all’informazione; al professionista restano associate interpretazione, contestualizzazione e responsabilità della decisione clinica.

Nel caso in cui il parere del medico contrastasse con quanto trovato online o attraverso l’IA, oltre la metà degli intervistati (56%) seguirebbe il medico, mentre il 32% chiederebbe un secondo parere e solo il 3% seguirebbe l’IA.

Il vero punto critico emerge quando questi due percorsi non dialogano. Se una persona su due non riferisce al medico ciò che ha cercato online, nella relazione tradizionalmente costruita tra professionista e paziente entra un terzo interlocutore, spesso invisibile al medico. Le informazioni raccolte non possono così essere verificate, contestualizzate o eventualmente valorizzate all’interno del percorso di cura. Il rischio è che si sviluppino due percorsi informativi e decisionali paralleli proprio quando sarebbe necessario integrarli.