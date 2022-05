Sanità digitale, Consip bandisce gara da 900 milioni per sistemi informativi

Consip pubblica una nuova gara per la sanità digitale, dedicata ai sistemi informativi. È la terza iniziativa bandita in questo ambito dalla centrale acquisti e vale circa 900 milioni di euro. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato al 6 giugno 2022.

Gli obiettivi

Il bando, spiega una nota di Consip, ha per oggetto ”servizi dedicati ai sistemi informativi gestionali, data governance e di supporto per diffondere sul territorio lo sviluppo di soluzioni applicative per i servizi integrati della rete sanitaria territoriale (regionale e nazionale)”.

I lotti

La gara è suddivisa in sei lotti, di cui quattro dedicati ai servizi applicativi (due per i procedimenti amministrativi e contabili e due per la data governance) e due ai servizi di supporto, come di seguito:

Lotti 1-2: Procedimenti Amministrativi e Contabili (servizi applicativi per contabilità, controllo di gestione, acquisti, logistica e facility management, risorse umane, protocollo informatico, gestione documentale, etc.)

Procedimenti Amministrativi e Contabili (servizi applicativi per contabilità, controllo di gestione, acquisti, logistica e facility management, risorse umane, protocollo informatico, gestione documentale, etc.) Lotti 3-4: Data governance (servizi applicativi per Data warehouse e business intelligence, Big data analytics, Open data, Artificial intelligence, machine learning, etc.)

Data governance (servizi applicativi per Data warehouse e business intelligence, Big data analytics, Open data, Artificial intelligence, machine learning, etc.) Lotti 5-6: Servizi di supporto (project management, change management, PMO e demand management, IT Strategy, etc.)

Per tutti i lotti è prevista l’aggiudicazione, per ciascun lotto, di un Accordo quadro con più fornitori (in funzione del numero di offerte presentate).

Consip per la sanità digitale

La nuova gara Consip rientra nell’ambito del nuovo “Piano triennale per l’informatica nella PA” e parte di un pacchetto di gare volte a mettere a disposizione del Servizio sanitario nazionale servizi applicativi e di supporto al processo di trasformazione digitale della sanità pubblica, anche in coerenza con la Missione 6 del Pnrr (Salute).

Nello stesso ambito è già stata aggiudicata la gara per i Sistemi informativi clinico assistenziali (Telemedicina e cartella clinica elettronica) – i cui contratti sono attivi per i lotti 5 e 6 (servizi di supporto) – mentre è in valutazione la gara per i Sistemi informativi sanitari (Servizi applicativi dedicati ai Cup, interoperabilità dei dati sanitari, piattaforme applicative, portali e app).