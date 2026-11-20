Via libera da parte di Consip a una nuova gara da 420 milioni di euro per sostenere la trasformazione digitale della diagnostica nel Servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni di Enterprise Imaging (piattaforme per la gestione integrata di immagini diagnostiche e dati clinici) e Digital Pathology (sistemi per la digitalizzazione delle immagini anatomopatologiche). Il termine per la presentazione delle offerte è il 22 gennaio 2027.

Favorire l’integrazione tra sistemi e archivi

L’iniziativa punta a favorire una maggiore integrazione tra i sistemi e gli archivi di reparto, promuovendo l’evoluzione verso ecosistemi digitali integrati e interoperabili, capaci di gestire e valorizzare in modo unitario, accessibile e condivisibile il patrimonio clinico.

L’obiettivo è mettere le tecnologie digitali al servizio dei professionisti sanitari, migliorando l’efficienza dei processi, la tempestività delle diagnosi e la qualità dell’assistenza ai cittadini. L’integrazione delle informazioni e l’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale a supporto delle decisioni cliniche potranno contribuire a ridurre i tempi di refertazione, limitare la ripetizione degli esami e migliorare l’accuratezza diagnostica, favorendo percorsi di cura più efficaci e appropriati.

Innovare la sanità pubblica

“Con questa iniziativa vogliamo contribuire a una sanità pubblica innovativa, che mette le tecnologie digitali al servizio della qualità delle cure. È un esempio concreto di come il procurement pubblico possa orientare l’innovazione verso soluzioni capaci di generare risultati misurabili per i pazienti”, dichiara Marco Reggiani, amministratore delegato e direttore generale di Consip.

Tra gli elementi più innovativi dell’iniziativa, l’adozione di un modello contrattuale ispirato ai principi del Value-Based Healthcare, che collega parte del corrispettivo al raggiungimento di risultati misurabili, come la riduzione dei tempi di refertazione e degli esami ripetuti o inappropriati. Un approccio che sposta l’attenzione dall’acquisizione delle tecnologie ai risultati effettivamente conseguiti, creando valore concreto per il sistema sanitario.

La gara prevede un accordo quadro multi-aggiudicatario, della durata di 24 mesi, articolato in sei lotti, che combina soluzioni SaaS (Software as a Service) pronte all’uso e servizi personalizzabili in funzione delle esigenze delle diverse strutture sanitarie.

La suddivisione in sei lotti, articolati per tipologia di servizio e ambito geografico, favorisce la concorrenza e la partecipazione delle PMI, rispondendo alle esigenze delle strutture sanitarie.