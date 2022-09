Teleconsulto, in quasi il 90% dei casi è in linea con le visite in presenza 

Teleconsulto e visite in presenza a confronto, dimostrano ancora una volta l’efficacia della telemedicina, anche in associazione con la modalità più “standard”. La comparazione è stata fatta da uno studio del Mayo Clinic College of Medicine and Science di Phoenix, pubblicato su Jama Network Open, che ha analizzato le diagnosi ricevute da 2.400 persone prima in teleconsulto e poi con una visita ambulatoriale in presenza, rilevando una concordanza nell’87% dei casi. Dimostrando ancora una volta che il teleconsulto è affidabile quanto una visita in presenza per la maggior parte dei problemi clinici, anche se per alcune specialità può rendersi necessario un tempestivo controllo di persona.

I risultati dello studio

Le due diagnosi (quella provvisoria in teleconsulto e quella di conferma in presenza) venivano eseguite entro 90 giorni l’una dall’altra, per opera di due medici indipendenti. La ricerca, condotta tra dicembre 2020 e giugno 2021, ha confermato la diagnosi provvisoria stabilita durante la visita di telemedicina per 2.080 casi su 2.393. La concordanza diagnostica variava dal 64,7% per le malattie dell’orecchio e del processo mastoideo al 96,8% per i tumori. Se si considerano le specialità mediche, la concordanza diagnostica era inferiore per l’otorinolaringoiatria (77,3%) mentre raggiungeva il 96% per la psichiatria.

Le conseguenze di un errore

Lo studio ha indagato anche le potenziali conseguenze di un eventuale errore nelle diagnosi da remoto. I ricercatori hanno scoperto che poco più di una persona su 5 (il 21,7%) andava effettivamente incontro a uno sviluppo della malattia. In sei casi sugli oltre duemila considerati si è verificato il decesso dopo la prima diagnosi da remoto errata. Per i ricercatori, tuttavia, per cinque di questi sei pazienti la visita di persona senza una prima visita da remoto non avrebbe potuto prevenire la causa della morte.