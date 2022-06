Telemedicina: così al San Raffaele gli specialisti valutano l’efficacia

La telemedicina non fa eccezione. Per dire se funziona bisogna misurarla e quindi mettere sotto osservazione volumi di utilizzo, efficacia ed efficienza clinica, sicurezza e costi, magari evidenziando il vissuto dei pazienti (es. facilità di accesso) e quello del personale sanitario coinvolto a vari livelli. In estrema sintesi è questo lo scopo del progetto Televalue , concepito e realizzato in partnership da Ircss Ospedale San Raffaele, Politecnico di Milano, Welmed (una startup tecnologica) con il contributo incondizionato di Novartis Italia, avviato a marzo 2021.

Il metodo seguito

L’obiettivo dichiarato era “identificare (nel setting ospedaliero, n.d.r.) un modello di riferimento – nelle aree pilota della reumatologia e della dermatologia – per i servizi di telesalute e televisita e valorizzare il patrimonio informativo generato durante l’erogazione di tali servizi per supportare i processi di prevenzione, diagnosi e cura”. A valle di ciò si punta a definire specifiche linee guida che aiutino a gestire al meglio i processi assistenziali e a governare il rapporto tra ospedale e territorio, con il fine nemmeno troppo recondito di trasformare il più e prima possibile il domicilio del paziente in un vero e proprio luogo di cura. “Il mio punto di vista sulla telemedicina – dice Federico Esposti, direttore operativo e Chief Transformation Officer del San Raffaele – è che non rappresenti solo l’affiancamento di uno strumento digitale alla normale pratica clinica ma una vera rivoluzione nel senso che deve essere la struttura informatica digitale alla base di una integrazione molto più forte tra ospedale e specialisti del territorio, medici di medicina generale e farmacisti, grazie anche al monitoraggio diretto del paziente attraverso la sensoristica. La rivoluzione è indubbiamente in corso, con tempi molto, molto rapidi. Questo interessante progetto si inserisce nelle modalità normali che abbiamo di monitoraggio delle attività cliniche ed è secondo noi un arricchimento importante, al punto di iniziare a vederlo anche verticalmente, specialità per specialità, con l’opportuno fine tuning”.

Un terreno già fertile

Come spiega Esposti, il San Raffaele ha iniziato le attività di medicina digitale già nei primi mesi nel 2020 quindi prima dell’inizio della pandemia. “Abbiamo assunto la decisione strategica di mettere a disposizione di tutte le unità cliniche – chiarisce il manager – modalità di comunicazione con i pazienti che potessero essere un complemento rispetto all’attività clinica fatta di persona o dare la possibilità un po’ più strutturata di seguire i pazienti anche a distanza. Il progetto è cresciuto stabilmente anche sospinto dalle difficoltà di spostamento dei pazienti durante le fasi pandemiche. In questo momento l’Ospedale San Raffaele ha all’interno della propria piattaforma di telemedicina circa 57 mila pazienti, che sono iscritti e ricevono prestazioni in tutte le 52 diverse specialità presenti”.

La scelta delle aree terapeutiche

Reumatologia e dermatologia pongono questioni diverse. “Nei pazienti interessati da problemi immunologici – prosegue Esposti ¬– la componente digitale fornisce uno strumento molto potente per gestire la grande mole informativa che le persone si portano dietro. Sono pazienti con una lunga storia clinica, tanta documentazione e c’è un bisogno molto cogente di organizzare tutti i loro dati e gestire lunghi follow up. In dermatologia, invece, i pazienti evidenziano tematiche più acute, con follow up più brevi, ma hanno la necessità di una gestione delle immagini cliniche leggermente diversa. Qui l’utilizzo della telemedicina è più complesso rispetto alla semplice televisita e richiede la possibilità di gestire sul territorio punti di raccolta di immagini, con tutto ciò che ne deriva in termini medico legali e rispetto alla qualità delle immagini stesse”.

Questione di immagini

Conferma il professor Santo R. Mercuri, primario dell’Unità Dermatologia: “Si potrebbe pensare a un’app condivisa con le farmacie territoriali in grado di rilevare e inviare le immagini. Questo, secondo me, potrebbe semplificarci anche nell’effettuazione di un primo consulto. In un certo senso la telemedicina la facciamo già e ogni giorno perché i pazienti ci mandano le immagini su WhatsApp, chiedendo pareri su questa o quella lesione. Naturalmente non ci si può esprimere: io almeno non lo faccio anche per motivi medico-legali”. Da una sola immagine, raccolta chissà come, si possono prendere lucciole per lanterne. “Ma la potenza di un servizio come questo è assolutamente da sfruttare – prosegue Mercuri – anche per i consulti tra colleghi. Sarebbe utilissimo da potenziare e semplificherebbe molto il lavoro anche in termini di tempo, per arrivare a una diagnosi molto facilmente”. In generale, sempre secondo Mercuri, la presa in carico del paziente non è fattibile solo con la telemedicina. “Ma è necessaria, anzi essenziale, una prima valutazione in presenza. Il follow up, invece, è molto semplificato soprattutto per i pazienti che vivono lontano dall’ospedale. La maggior parte proviene da fuori regione e solo considerati i mancati spostamenti i costi da sostenere sono molto inferiori, per non parlare del vantaggio per i pazienti anziani che non si possono spostare”.

Il punto di vista della reumatologia

Le cose cambiano nel setting della reumatologia, come spiega il professor Lorenzo Dagna, primario dell’Unità di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie Rare. “Telesalute e telemedicina? La nostra è stata una delle prime unità a iniziare nei mesi di primavera del 2020, quando il progetto ha subito un’accelerazione legata alla pandemia. Lo strumento si è rivelato assolutamente essenziale per seguire i pazienti bloccati a casa, nella propria regione o provincia d’origine. Abbiamo potuto seguirli non solo con telefonate ed e-mail, ma anche con lo strumento digitale che in qualche modo permetteva una visione più generale. Poi a poco a poco abbiamo offerto tutta la gamma che va dal teleconsulto inteso come visita con visione diretta del paziente tramite la piattaforma, alla telemedicina con invio di materiali in modo elettronico, valutazione e risposta con referto. Questo è stato fatto prima con i pazienti solventi, per una questione di semplicità organizzativa, poi anche con coloro in regime di Servizio sanitario nazionale. La telemedicina nella mia specialità è un po’ peculiare e molto importante, soprattutto nel follow up dei pazienti. Diventa più complicata, nella valutazione che precede la prima presa in carico che non può prescindere dall’esame obiettivo e dalla valutazione anche in presenza. Inoltre il San Raffaele è un ospedale di terzo livello: noi forniamo opinioni cliniche su pazienti magari già valutati altrove e quindi, se vogliamo, certe informazioni sono meno cruciali ma non certo irrilevanti. Probabilmente la valutazione in presenza ha un valore aggiunto”.

Il lavoro si complica

Non sono tutte rose e fiori, secondo il professor Dagna. “La telemedicina non facilita il lavoro del medico ma lo complica. Innanzitutto perché ci sono tecniche indipendenti dal portale che si utilizza ma che risentono della praticità di impiego che ha l’utente, che magari non è un esperto assoluto di consulti digitali e di siti web, meeting e cose del genere. Capita che questa cosa ci faccia perdere del tempo, implicando un impegno da parte dell’operatore superiore a quello che deriverebbe con il paziente in presenza. È chiaro che però va fatta una valutazione generale considerando il beneficio complessivo per il paziente”.

Vantaggi attesi

Da questo punto di vista Dagna intravede notevoli potenzialità: “I progetti di tele monitoraggio ci permettono di lavorare non tanto sulla diagnosi quanto sul follow up della malattia, ovvero situazioni nelle quali vengono creati degli alert sulla base di parametri che sono anche abbastanza codificati sia in ambito immunologico che dermatologico. Abbiamo una serie di indicatori ci dicono come il paziente si sente e come sta, che vengono poi integrati con le informazioni che il clinico raccoglie. Ebbene, integrare queste informazioni e ottenerle digitalmente, magari con un supporto anche di intelligenza artificiale in grado di interpretarle, ad esempio, ci permetterebbe di dare una priorità ai pazienti che hanno bisogno di una valutazione anticipata rispetto a quanto programmato oppure di tranquillizzarci e ritenere che quella programmazione a medio lungo termine è sufficiente per rivalutare il paziente in presenza”.

Il valore della partnership

La collaborazione tra industria, università e società tecnologiche è un modello da seguire, secondo il professor Dagna. “Questa esperienza, in piena trasparenza e chiarezza di relazioni, è estremamente virtuosa e mette al centro il paziente. L’Ospedale San Raffaele sceglie i partenariati con le aziende più brillanti e più determinate nei loro diversi ambiti. Nel nostro caso l’azienda farmaceutica in modo totalmente incondizionato ha cercato di supportare un progetto che in qualche modo servisse a far crescere una modalità di erogazione di servizi che, diciamocelo chiaramente, è diventata molto di moda. Purtroppo come tante cose che diventano di moda, il rischio è di non fermarsi un momento ad analizzare la potenza, l’efficacia, i problemi esistenti e i vantaggi che si possono ottenere. Vedo bene, in quest’ottica, la collaborazione anche con un ente di tipo accademico esterno, perché è sempre molto importante non essere autoreferenziali ma riferirsi a qualcuno che da fuori osserva e commenta. L’efficacia dell’intervento fatto sicuramente ha creato un circolo virtuoso che ha portato in ultima analisi a pensare a vie e progetti per il bene del paziente”.