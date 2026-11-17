Nella gestione di uno studio clinico, la di­sponibilità di documentazione comple­ta, aggiornata e verificabile rappresenta un requisito essenziale per garantire conformità normativa e continuità operativa. Ep­pure, il Trial master file (Tmf) resta spesso un punto critico: documenti distribuiti tra sistemi differenti, versioni non allineate, ritardi nell’archiviazione e verifiche manuali possono complicare il lavoro di sponsor, Cro e centri sperimentali, soprattutto in prossimità di audit e ispezioni.

La digitalizzazione del Tmf risponde a queste criticità, ma il semplice trasferimento dei documenti in un archivio elettro­nico non è sufficiente. La sfida è costruire un siste­ma che consenta di governare l’intero ciclo di vita documentale, dalla produzione alla revisione, fino all’approvazione e alla conservazione, mantenendo una condizione di inspection readiness continua.

Dall’archivio al controllo dei processi

Le piattaforme eTMF puntano a superare la fram­mentazione attraverso ambienti condivisi e wor­kflow configurabili. ACTide eTMF di Nubilaria con­sente già di gestire nella stessa piattaforma il Trial Master File elettronico e l’electronic Investigator Site File (eISF), favorendo il coordinamento tra sponsor e siti clinici. Le strutture basate sul TMF Reference Model e le configurazioni personalizzate rispondono alle esigenze di studi differenti.

La configurazione di cartelle, permessi e workflow per singolo studio permette ai team di Clinical Operations e Quality Assurance di adattare i processi, mantenendo controllo e tracciabilità. Su questa base, Nubilaria sta progettando la nuova versione: l’evoluzione prevista valorizzerà metadati e relazioni tra do­cumenti, mantenendone stabile l’identità anche quando cambia la classificazione. Il Reference Model resterà il punto di partenza controllato per una tassonomia dello studio personalizzabile e versionabile sotto governance.

Tracciabilità e qualità lungo il ciclo documentale

Il valore di un eTMF si misura soprattutto nella capa­cità di rendere verificabili le attività. Versioning, audit trail, firme elettroniche e workflow di Quality Control permettono di ricostruire la storia di un documento, identificando modifiche, revisioni e approvazioni. Tracciabilità, firme e controlli supportano i requisiti applicabili ai record elettronici, mentre la protezione dei dati richiede anche misure e procedure specifiche. Anche la semplificazione delle attività quotidiane contribuisce alla qualità documentale. Funzioni come il caricamento rapido, il drag-and-drop dalle email e una mailbox dedicata possono ridurre i passaggi manuali. In questo, contesto, ACTide permette l’integrazione con eCRF, disponibilità standalone, versioning, audit trail, report e archiviazione delle email e autonomia sui workflow.

Una governance per l’audit-readiness continua

Per sponsor e CRO, la disponibilità di una piattaforma centralizzata può facilitare la supervisione documen­tale e la collaborazione tra organizzazioni. L’adozione standalone o integrata consente inoltre di inserirla in architetture IT differenti. La tecnologia non elimina la necessità di governance. Una strategia efficace deve partire dalla definizione delle responsabilità docu­mentali, dalla configurazione dei permessi secondo il principio del minimo privilegio e dalla validazione dei workflow e delle firme elettroniche. A questi elementi vanno affiancati controlli periodici sulla completezza del TMF e indicatori relativi a documenti mancanti, revisioni pendenti e tempi di approvazione. L’obiettivo è passare da una preparazione episodica agli audit a un monitoraggio continuo della qualità documentale: sfruttando l’approccio di ACTide.