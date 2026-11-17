Trial clinici: l’Etmf di Nubilaria per la qualità documentale e la preparazione agli audit
Nella gestione di uno studio clinico, la disponibilità di documentazione completa, aggiornata e verificabile rappresenta un requisito essenziale per garantire conformità normativa e continuità operativa. Eppure, il Trial master file (Tmf) resta spesso un punto critico: documenti distribuiti tra sistemi differenti, versioni non allineate, ritardi nell’archiviazione e verifiche manuali possono complicare il lavoro di sponsor, Cro e centri sperimentali, soprattutto in prossimità di audit e ispezioni.
La digitalizzazione del Tmf risponde a queste criticità, ma il semplice trasferimento dei documenti in un archivio elettronico non è sufficiente. La sfida è costruire un sistema che consenta di governare l’intero ciclo di vita documentale, dalla produzione alla revisione, fino all’approvazione e alla conservazione, mantenendo una condizione di inspection readiness continua.
Dall’archivio al controllo dei processi
Le piattaforme eTMF puntano a superare la frammentazione attraverso ambienti condivisi e workflow configurabili. ACTide eTMF di Nubilaria consente già di gestire nella stessa piattaforma il Trial Master File elettronico e l’electronic Investigator Site File (eISF), favorendo il coordinamento tra sponsor e siti clinici. Le strutture basate sul TMF Reference Model e le configurazioni personalizzate rispondono alle esigenze di studi differenti.
La configurazione di cartelle, permessi e workflow per singolo studio permette ai team di Clinical Operations e Quality Assurance di adattare i processi, mantenendo controllo e tracciabilità. Su questa base, Nubilaria sta progettando la nuova versione: l’evoluzione prevista valorizzerà metadati e relazioni tra documenti, mantenendone stabile l’identità anche quando cambia la classificazione. Il Reference Model resterà il punto di partenza controllato per una tassonomia dello studio personalizzabile e versionabile sotto governance.
Tracciabilità e qualità lungo il ciclo documentale
Il valore di un eTMF si misura soprattutto nella capacità di rendere verificabili le attività. Versioning, audit trail, firme elettroniche e workflow di Quality Control permettono di ricostruire la storia di un documento, identificando modifiche, revisioni e approvazioni. Tracciabilità, firme e controlli supportano i requisiti applicabili ai record elettronici, mentre la protezione dei dati richiede anche misure e procedure specifiche. Anche la semplificazione delle attività quotidiane contribuisce alla qualità documentale. Funzioni come il caricamento rapido, il drag-and-drop dalle email e una mailbox dedicata possono ridurre i passaggi manuali. In questo, contesto, ACTide permette l’integrazione con eCRF, disponibilità standalone, versioning, audit trail, report e archiviazione delle email e autonomia sui workflow.
Una governance per l’audit-readiness continua
Per sponsor e CRO, la disponibilità di una piattaforma centralizzata può facilitare la supervisione documentale e la collaborazione tra organizzazioni. L’adozione standalone o integrata consente inoltre di inserirla in architetture IT differenti. La tecnologia non elimina la necessità di governance. Una strategia efficace deve partire dalla definizione delle responsabilità documentali, dalla configurazione dei permessi secondo il principio del minimo privilegio e dalla validazione dei workflow e delle firme elettroniche. A questi elementi vanno affiancati controlli periodici sulla completezza del TMF e indicatori relativi a documenti mancanti, revisioni pendenti e tempi di approvazione. L’obiettivo è passare da una preparazione episodica agli audit a un monitoraggio continuo della qualità documentale: sfruttando l’approccio di ACTide.
SEGUICI SU