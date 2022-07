Un nuovo minuscolo sensore per il controllo della glicemia

Più piccolo di una monetina di 5 centesimi, da applicare facilmente al braccio. È la terza versione di un sistema di monitoraggio in continuo e in tempo reale del glucosio, preceduta dai dispositivi Flash. Amplia le soluzioni disponibili per il controllo glicemico con sensori per le persone affette da diabete di tipo 1 e 2. Sono ormai circa 4 milioni le persone che, nel mondo, usano la tecnologia di monitoraggio del glucosio sviluppata da Abbott.

Tipo 1, un ausilio ormai irrinunciabile

“Nel diabete di tipo 1 che riguarda anche bambini e adolescenti i sensori del glucosio aiutano nella gestione per il miglioramento del compenso glicometabolico, regolando in maniera molto fine la terapia insulinica, con ricadute importanti sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie: fino a pochi anni fa dovevano pungersi il dito 6-8 volte al giorno”, sottolinea Riccardo Schiaffini, diabetologo dell’ospedale pediatrico del Bambino Gesù. “E’ molto sentito il problema dell’ipoglicemia, un evento acuto che preoccupa molto genitori e pazienti e che destabilizza la storia clinica. Il sensore monitorizza il glucosio interstiziale sottocutaneo, che correla con la glicemia ogni minuto, e ci consente di prevenire l’episodio. Il dispositivo è molto semplice da utilizzare, facile da inserire e discreto. Consigliamo di indossare il sensore già all’esordio della malattia”.

Anche per il tipo 2

Uno studio, effettuato in 16 centri italiani, attesta l’efficacia dei dispositivi indossabili anche nel diabete di tipo 2. “Abbiamo riscontrato un miglior controllo dell’emoglobina glicata rispetto ai pazienti che seguivano il metodo tradizionale, cioè la misurazione della glicemia capillare”, spiega il primo autore dell’indagine, Emanuele Bosi, diabetologo dell’Ospedale San Raffaele di Milano (Diabetes Res Clin Pract 2021; 183: 109172). Il dato di emoglobina glicata, lo ricordiamo, è il parametro fondamentale per valutare i rischi del diabete sul medio-lungo termine, in primis eventi cardiovascolari, renali e a carico dell’occhio.

Per i pazienti anziani o scarsamente digitalizzati

In pieno lockdown, quando non era possibile accogliere i pazienti diabetici negli ambulatori, il sistema si è rivelato utilissimo per gli anziani o per le persone non particolarmente avvezze al digitale. Un’esperienza riportata da Cesare Berra, diabetologo dell’IRCCS MultiMedica di Milano. “E’ stato emozionante vedere come questo sistema abbia funzionato in quei momenti. Il paziente, anche attraverso i suoi famigliari, può caricare in cloud i dati della glicemia, rilevati puntualmente dal sensore, e noi medici possiamo visualizzarli da remoto in telemonitoraggio. Con il servizio di telemedicina, poi, è possibile comunicare direttamente tra diabetologo e paziente. Anche per fissare le visite, sia da remoto, sia in presenza. Tutto questo è molto importante per gestire al meglio una patologia cronica come il diabete”.

Tecnologie connesse

Il sensore che si applica sul corpo è solo una parte del sistema sviluppato da Abbott. Il device di monitoraggio in continuo del glucosio offre una app che permette di visualizzare al paziente o famigliare in tempo reale i dati, lo storico e le frecce di tendenza. Si possono impostare gli allarmi, o anche disattivarli, qualora si riscontri una situazione di ipo o iperglicemia. Inoltre, la app si integra con un ecosistema digitale, già sperimentato da Cesare Berra, per consentire agli utilizzatori di condividere i dati col proprio medico o con il caregiver. Le prime opzioni del sistema restano disponibili. La nuova proposta è per ora operativa sui sistemi Android, ma a breve lo sarà anche in versione iOS, riferisce l’azienda.