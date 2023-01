Aleksandra Rizo nominata presidente e ceo di Vividion Therapeutics (Bayer AG)

Cambio ai vertici di Vividion Therapeutics, società biofarmaceutica che utilizza nuove tecnologie per sbloccare bersagli di alto valore, solitamente non raggiungibili con i farmaci, attraverso terapie di precisione per tumori devastanti e disturbi immunitari, interamente controllata e gestita in modo indipendente da Bayer AG. L’attuale presidente e responsabile della Ricerca e sviluppo, Aleksandra Rizo, assumerà il ruolo di presidente e amministratore delegato di Vividion ed entrerà a far parte del consiglio di amministrazione. Jeffrey Hatfield, attuale ceo, diventerà presidente del consiglio di amministrazione di Vividion.

L’era di Hatfield

Sotto la guida di Jeffrey Hatfield dal 2020, Vividion è passata da una piccola startup di ricerca a un’azienda biotecnologica di successo di medie dimensioni con quasi 200 dipendenti. La società sta portando avanti numerosi nuovi programmi di biologia, terapie first-in-class e una ricca pipeline di ricerca. Nel suo nuovo ruolo, Jeffrey Hatfield continuerà ad occuparsi della crescita e nella maturazione di Vividion sempre più diretta verso la fase clinica, fornendo guida e supporto sulla strategia aziendale e di ricerca e sviluppo.

Far avanzare la pipeline di ricerca

“È un momento incredibilmente emozionante per Vividion – ha commentato Hatfield – poiché stiamo iniziando a far avanzare più programmi dalla nostra piattaforma di chemioproteomica nella clinica e la nostra pipeline di ricerca e le partnership strategiche continuano ad accelerare. Sono profondamente grato per l’opportunità negli ultimi due anni di guidare questo team di livello mondiale in Vividion e di collaborare con Bayer per realizzare il nostro pieno potenziale. Nel mio nuovo ruolo di presidente del consiglio, non vedo l’ora di continuare a lavorare con il consiglio e Aleksandra per portare le nostre terapie di precisione ai pazienti che ne hanno un disperato bisogno”.

Portare trattamenti trasformativi ai pazienti

“Jeff è stato una forza trainante fondamentale per la crescita di Vividion. Siamo molto grati per la sua leadership visionaria – ha affermato Stefan Oelrich, membro del consiglio di amministrazione di Bayer AG e presidente della divisione farmaceutica – e lieti che continuerà a lavorare a stretto contatto con noi nel suo nuovo ruolo di presidente del consiglio di amministrazione. Con Aleksandra come nuovo ceo, sono certo che Vividion continuerà a prosperare e ad avanzare nella sua missione di portare trattamenti trasformativi ai pazienti. Siamo entusiasti del futuro che ci attende e non vediamo l’ora di lavorare con questo leader di tutto rispetto”.

Piattaforma chemioproteomica

Da quando è entrata a far parte di Vividion nel 2022, Aleksandra Rizo è stata a capo dell’organizzazione di ricerca e sviluppo dell’azienda, contribuendo a plasmare il portafoglio e far progredire la piattaforma di chemioproteomica. Per favorire la transizione verso la prossima fase di crescita di Vividion, Aleksandra Rizo ha una vasta esperienza di leadership nel settore nella costruzione di una piccola biotecnologia, nonché una profonda conoscenza di come lavorare e prosperare all’interno di un grande ecosistema farmaceutico. Clinica affermata ed esperta di oncologia con un vero spirito imprenditoriale, Aleksandra Rizo ha portato avanti vari programmi dalla scoperta, attraverso lo sviluppo clinico.

Colpire bersagli non raggiungibili da altri farmaci

“Abbiamo iniziato il nostro viaggio per cambiare la medicina e rimuovere i confini della tossicodipendenza per una varietà di malattie tra cui il cancro e i disturbi immunitari – ha commentato Aleksandra Rizo – e i nostri programmi sono quasi tutti mirati a proteine che l’industria ha precedentemente considerato non raggiungibili con i farmaci e indicano il potenziale per fornire un enorme valore ai pazienti, in caso di successo. Non vedo l’ora di lavorare con Jeff e il consiglio mentre continuiamo ad eccellere nel nostro impegno nella scoperta e nella transizione verso un’azienda in fase clinica. Non riesco a immaginare un momento più emozionante per guidare Vividion”.