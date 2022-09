Angelini, Giovanni Manarini è il nuovo capo delle risorse umane

Giovanni Manarini è il nuovo chief human resources & organization officer di Angelini Pharma. Nel suo ruolo, Manarini riporta gerarchicamente al Ceo Pierluigi Antonelli ed entra a far parte del leadership team – il comitato esecutivo – di Angelini Pharma. Funzionalmente Manarini riporta anche al chief hr & organization officer di Angelini Industries, Marco Morbidelli.

Attrarre talenti

“A nome di tutto il team, do un caloroso benvenuto a Giovanni – dichiara Pierluigi Antonelli, Ceo di Angelini Pharma – Nell’ultimo triennio, nell’ambito di una complessiva strategia del Gruppo Angelini, abbiamo intrapreso un percorso di trasformazione e di crescita, che ha rafforzato la nostra capacità di attrarre talenti dal mondo esterno e di competere a livello internazionale, oltre a portare risposte di salute in aree terapeutiche nuove per noi, come l’epilessia. Sono certo che Giovanni saprà consolidare questi traguardi e contribuire agli obiettivi ambiziosi che abbiamo grazie alla sua ricca esperienza, maturata in settori e geografie diversi. Non vedo l’ora di lavorare con lui”.

La carriera

Laureato all’Università Bocconi con specializzazione in people and organization management, Manarini porta in Angelini Pharma diversi anni di esperienza nella gestione delle risorse umane di gruppi multinazionali. Ha iniziato la sua carriera nel 2004 presso gli uffici centrali di Indesit Company e in breve tempo ha assunto la responsabilità di Hr project leader presso la filiale nel Regno Unito. Ha successivamente ricoperto ruoli di crescente responsabilità come Hr manager delle funzioni centrali, after sales, e di impianti produttivi in Italia e Russia. Nel 2014, Manarini è entrato a far parte di Bracco Imaging, con il ruolo di head of Hr global commercial operations. Dal 2017 in Franke, ha guidato le risorse umane per l’area Emea, India e Messico.