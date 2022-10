Assegnati i Premi di ricerca 2021 promossi dalla Fondazione Carlo Erba e Kedrion Biopharma

Assegnate a Sara Arcudi dell’Università degli Studi di Milano e Gaia Spadarella dell’Università Federico II di Napoli i Premi di ricerca 2021 promossi dalla Fondazione Carlo Erba e Kedrion Biopharma in collaborazione con INGM (Istituto Nazionale Genetica Molecolare). Arcudi si è aggiudicata il riconoscimento grazie al progetto intitolato “Sviluppo e standardizzazione di un metodo di monitoraggio di efficacia e sicurezza nella terapia con emicizumab”. Mentre Spadarella è stata premiata per il progetto “Valutazione della steatosi epatica in pazienti con deficit della cistationina -β sintasi”.

Le borse di studio

Le due borse di studio, intitolate a Guelfo Marcucci e dal valore di 10.000 euro ciascuna, sono rivolte a giovani laureati italiani che hanno realizzato progetti di ricerca originali e innovativi nel campo dell’Ematologia non oncologica. I premi assegnati quest’anno sono stati: Premi “Cecilia Cioffrese” in Malattie Oncologiche e Virali supportati dalla Fondazione Carlo Erba. E Premi “Guelfo Marcucci” nel campo dell’Ematologia non oncologica supportati da Kedrion Biopharma.

Un occhio alle tendenze innovative

Paolo Marcucci, Chairman and Chief Executive Officer di Kedrion ha dichiarato: “Mi fa molto piacere conferire questo riconoscimento, al quale teniamo molto, a due giovani brillanti studiose. Questi premi intendono sostenere la ricerca biomedica italiana e, allo stesso tempo, offrire a Kedrion una finestra privilegiata rispetto alle tendenze più innovative nel campo degli studi medico-biologici”.

L’edizione del 2022

La scadenza per la presentazione delle domande per l’edizione del premio 2022 è fissata entro il prossimo 30 ottobre. Potranno partecipare al bando i laureati alle discipline in Medicina e Chirurgia, in Scienze Biologiche, in Farmacia, in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, in Chimica, e in altre discipline biomediche. Chi desidera candidarsi dovrà presentare un programma di ricerca accompagnato da una dettagliata documentazione dei risultati conseguiti.