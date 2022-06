Assoram conferma Petrone alla presidenza e rinnova gli organi associativi

Pierluigi Petrone rieletto presidente di Assoram. È il verdetto dalla 57esima assemblea dell’Associazione nazionale che rappresenta oltre 130 operatori commerciali e logistici della supply chain nel settore salute. L’ad di Petrone Group resterà in carica fino al 2025.

Nei prossimi anni partite decisive

“Assoram nobilita i suoi 57 anni di storia rinnovandosi per far fronte alle complesse evoluzioni della supply chain. Nei prossimi anni si giocheranno partite importanti, se non decisive, per la nostra filiera”, commenta Pierluigi Petrone. “Le aziende associate dovranno cogliere le nuove opportunità del Pnrr in un contesto iper-competitivo, che sconterà anche la grave crisi di materie prime e il rincaro dei prezzi. Assoram – sottolinea il presidente – punterà non solo su un continuo dialogo interno alla filiera, come fatto finora, ma anche sulle partnership accademiche e scientifiche, come il Milano Innovation District, essenziali per comprendere e gestire i trend del futuro”.

La squadra di Assoram

Petrone sarà affiancato da due vice e dal consiglio direttivo (foto a sx). La scelta per i vicepresidenti è ricaduta su Carlo Mambretti di Bomi Italia e Alfredo Sassi di H-Ventures. Nel Consiglio direttivo siedono: Fabio Mioli (UPS Healthcare Italia); Gianpiero De Mestria (Pharmaidea); Natalia Felsani (Felpharma); Vincenzo Monetti (Gramma Farmaceutici); Ewa Anna Micor (BCUBE); Luigi Viscardi (Antica Farmacia Medicea); Marcello Montis (BM Farmaceutici) e Marco Magro (Mederys).

Per i prossimi anni Assoram apre inoltre a rappresentanti della consulenza aziendale e del mondo scientifico. Il Collegio dei probiviri sarà presieduto dall’avvocato Paolo Leopardi, riferimento storico nella consulenza legale della farmacia, che lavorerà in squadra con gli avvocati Andrea De Rosa e Gianni Giulio Pasquini e gli associati Consuelo Gandino (E.FA.S) e Paolo Mirazita (Mirapharma).

Il Collegio dei revisori sarà guidato da Marcello Tarabusi, che vanta esperienza ventennale nell’advisoring tecnico-aziendale per le aziende del settore sanitario. La squadra sarà composta inoltre da Erika Mallarini, associate professor della SDA Bocconi; Gianluca Meneguzzi di PHSE, Giovanni Trombetta e Maria Caterina Ferrari.

Dialogo con istituzioni e filiera

“La netta riconferma di Pierluigi Petrone, a valle di un’assemblea molto partecipata, è il segnale della vicinanza degli associati e del grande lavoro svolto in questi quattro anni” commenta il direttore generale di Assoram, Mila De Iure. “L’emergenza Covid-19 e i rincari delle materie prime hanno messo a dura prova le aziende della distribuzione health: l’associazione – conclude il dg – ha lavorato molto per intensificare il dialogo con le istituzioni e con le altre anime della filiera a tutela delle proprie associate”.