Boehringer Ingelheim, l’italiana Paola Casarosa alla guida dell’unità dedicata all’innovazione

Cambio ai vertici in casa Boehringer Ingelheim. Il Consiglio di amministrazione dell’azienda farmaceutica tedesca ha annunciato la nomina di Paola Casarosa alla guida dell’unità Innovazione, mentre Shashank Deshpande diventerà responsabile dell’unità di business dedicata alla salute animale. Entrambe entreranno a far parte del Cda dell’azienda, prendendo il posto rispettivamente di Michel Pairet e Jean Scheftsik de Szolnok. La nomina nel Consiglio di amministrazione avrà effetto dal 1° luglio 2023 per Paola Casarosa e dal 1° settembre 2023 per Shashank Deshpande.

I profili

Paola Casarosa è entrata in Boehringer Ingelheim nel 2007 ed è attualmente Global head of therapeutic areas nella Human pharma business unit. In precedenza ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel business development e nella ricerca. Paola Casarosa è di nazionalità italiana, ha conseguito un dottorato di ricerca in farmacologia molecolare e un master in chimica farmaceutica.

Shashank Deshpande entrato a far parte di Boehringer Ingelheim nel 2012 ed è attualmente country managing director Giappone. Prima di ricoprire questo ruolo ha ricoperto diverse posizioni di leadership e di marketing in Giappone ea Ingelheim. Nato in Germania e negli Stati Uniti, Shashank ha conseguito un master in Business Administration.

Christian Boehringer, presidente del comitato degli azionisti, ha dichiarato: “La nostra pianificazione a lungo termine consente una transizione senza soluzione di continuità. A nome degli azionisti, desidero ringraziare Michel e Jean per i molti anni di dedizione alla nostra azienda e mi congratulo con Paola e Shashank per le loro nomine”.