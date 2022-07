Burçak Çelik è la nuova general manager di Roche diagnostics Italia

Burçak Çelik è la nuova general manager di Roche diagnostcs Italia, affiliata italiana della divisione diagnosctica del Gruppo Roche. Çelik, in carica dal 1° luglio, è subentrata al posto di Hakan Johansson, riporta una nota della società, il quale andrà a ricoprire la posizione di Head of Roche diagnostics Emea sub region south east, con sede a Rotkreuz (Svizzera).

Il profilo

Burçak Çelik vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore healthcare in ambiti internazionali. Dopo 10 anni in Pfizer, nel 2007 è entrata a far parte del Gruppo Roche. Qui, nel corso dei 15 anni di carriera, ha ricoperto varie posizioni di crescente responsabilità in diverse unità di business e in diverse nazioni.

Una parentesi anche in Sudafrica

Dal 2007 al 2012 ha lavorato presso Roche Pharmaceuticals Turchia, per poi trasferirsi in Sudafrica dove ha assunto il ruolo di general manager di Roche Pharma management center Sudafrica & Paesi Subsahariani. In seguito, nel 2016 è tornata in Turchia assumendo il ruolo di general manager di Roche Diagnostics Turchia e di Head of Turkey & Central Asia and caucasian countries management center.

Affrontare le sfide della diagnostica

L’esperienza di Çelik, conclude la nota, sarà fondamentale per affrontare le sfide di un settore strategico, come quello della diagnostica, in grande evoluzione e nel quale il Gruppo vuole consolidare il proprio ruolo di leader dell’innovazione.