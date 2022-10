Con il nuovo assetto sanitario cambierà la logistica dei medicinali (e il farmacista avrà un ruolo centrale)

“Attivare nuovi punti per la distribuzione di farmaci all’interno degli ospedali e delle Case di Comunità previsti dal Dm77 e dal Pnrr permetterà di qualificare l’offerta di salute che nascerà sul territorio”. Arturo Cavaliere, presidente della Società italiana farmacisti ospedalieri (Sifo) è convinto che i farmacisti avranno un ruolo centrale nell’assetto sanitario in via di definizione.

Verso una riorganizzazione logistica del farmaco

L’istituzione degli ospedali e delle Case di Comunità, infatti, comporterà una riorganizzazione della logistica del farmaco, con una spinta sempre più importante verso l’automazione. “La nostra proposta è che all’interno dei punti qualificati ci siano armadi robotizzati in grado di erogare i farmaci sette giorni su sette”, aggiunge Cavaliere.

Esistono già soluzioni in grado di leggere i qr-code: “I codici potrebbero essere emessi dal servizio farmaceutico del centro di riferimento all’atto della prima erogazione: le successive potranno essere espletate da questi armadi robotizzati che riconoscono il qr-code, permettendo al paziente di recarsi nel punto più vicino al proprio domicilio nell’orario che desidera”. Il cittadino, però, non sarebbe lasciato solo: “In una configurazione del genere, potrebbe collegarsi tramite la teleassistenza e il teleconsulto con il farmacista delle centrali operative territoriali e ricevere chiarimenti circa le modalità di prescrizione e di assunzione o segnalare possibili interazioni che saranno poi caricate dal farmacista stesso sul portale per la farmacovigilanza”.

L’importanza delle tecnologia

Per raggiungere l’obiettivo è di cruciale importanza avere soluzioni tecnologiche a supporto della salute pubblica e dell’assistenza sanitaria in tutti i setting assistenziali. Anche la gestione dei farmaci presso le farmacie ospedaliere e nei reparti rappresenta, sicuramente, uno dei centri nevralgici dell’intera rete logistica a supporto dell’erogazione dei servizi sanitari ed è propedeutica a una efficiente gestione territoriale.

Un sistema a elevato livello di automazione permetterebbe, oltre a una maggiore comodità per il paziente e a un’assistenza continua, un uso più efficiente delle risorse umane e di quelle economiche, oltre alla produzione di dati che potranno essere analizzati per stratificare meglio la popolazione e i suoi bisogni di salute. Infine, l’automazione permetterebbe anche una puntuale e completa tracciabilità del farmaco. vedendo in tempo reale le scorte, si ottimizzerebbe il magazzino azzerando il numero di farmaci scaduti.

Un nuovo modello

La Sifo ha recentemente presentato in Senato un’indagine conoscitiva sulle varie forme di distribuzione del farmaco. “L’obiettivo è intercettare il bisogno di salute in modo tempestivo con un modello virtuoso in grado di farsi carico dell’intera evoluzione della malattia – spiega Cavaliere – Nello specifico, come farmacisti ospedalieri, pensiamo di modulare i setting assistenziali e di conseguenza quelli distributivi in relazione ai bisogni di salute, per garantire finalmente la piena continuità assistenziale ospedale-territorio, nonché l’integrazione degli interventi socio-sanitari”.

Il modello presentato vuole rimodellare i setting distributivi anche alla luce delle nuove opportunità che la digital transformation offrirà. La Missione 6 del Pnrr individua infatti una serie di riforme e di investimenti che permetteranno al Ssn di rinnovarsi ed evolvere. In quest’ottica, l’automatizzazione dell’intero ciclo di gestione del farmaco all’interno della struttura ospedaliera e nei presidi territoriali rappresenta un alleato fondamentale per la trasformazione digitale delle strutture sanitarie.

“Per raggiungere questo obiettivo, però, dobbiamo prima conoscere la popolazione sul territorio – ricorda il presidente Sifo – stratificandola per profili di rischio, attraverso algoritmi predittivi e un data warehouse informatico che come Centro studi stiamo sviluppando con l’intenzione di proporlo a livello nazionale”. Integrando i dati amministrativi con quelli clinici sarà possibile ottenere un quadro più completo dei bisogni di salute del territorio, per poter meglio modulare l’offerta. “Il farmacista del Ssn, infine, dovrà far parte dell’équipe integrata multidisciplinare prevista dal Dm77, diventando parte integrante del team valutativo e per la presa in carico sul territorio”.

La consegna a domicilio

Infine, per Sifo l’ultimo tassello sarà costituito dalla consegna del farmaco direttamente a casa del paziente: “È un servizio pensato per la popolazione fragile che necessita di assistenza domiciliare ma che magari non ha caregiver – sottolinea Cavaliere – Per loro si potrà attivare la nuova piattaforma di Sifo “Home Delivery”, che si integra a quella di logistica certificata ed è in grado di trasportare i farmaci a temperatura controllata certificando l’avvenuta consegna tramite un palmare. Oltre alla consegna a domicilio, inoltre, sarà previsto anche un telemonitoraggio dell’aderenza terapeutica, migliorando così l’empowerment e l’engagement del paziente”. A breve partirà un progetto pilota della durata di sei mesi che coinvolgerà 1.200 pazienti in Veneto, Lazio e Campania.