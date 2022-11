David R. Epstein (ex Novartis) è il nuovo amministratore delegato di Seagen

David R. Epstein è il nuovo amministratore delegato di Seagen. A comunicarlo è una nota dell’azienda, in cui si precisa che il Cda ha nominato Epstein capo del gruppo e membro del consiglio di amministrazione. Mentre Roger Dansey, Cmo dal 2018 e Ceo ad interim da maggio scorso, è stato nominato presidente dell’unità ricerca e sviluppo dell’azienda.

Il profilo

Da trennt’anni nel mondo biofarmaceutico, Epstein è stato a capo della divisione farmaceutica di Novartis tra il 2010 e il 2016, dopo aver guidato le unità di oncologia e di diagnostica molecolare del colosso farmaceutico svizzero. È stato anche executive partner del fondo di venture capital Flagship pioneering.

Crescere in oncologia

“David Epstein condivide la convinzione di Seagen che il nostro futuro sia basato sullo sviluppo e sulla commercializzazione di nuovi trattamenti innovativi che migliorano la vita dei pazienti affetti da cancro. La capacità dimostrata di David di costruire e scalare un’attività oncologica globale, la sua esperienza sia in grandi organizzazioni multiformi che in piccole startup biotecnologiche, combinata con una profonda conoscenza dell’oncologia, forniscono le competenze strategiche e operative necessarie per portare Seagen al livello successivo”, ha affermato Felix Baker, presidente del Consiglio di amministrazione.

A fianco dei pazienti

Dal canto suo Epstein ha dichiarato: “Seagen è pioniere nella tecnologia del coniugato anticorpo-farmaco (Adc) con un portafoglio di quattro farmaci approvati, una pipeline diversificata di programmi promettenti e una cultura basata sulla scienza, incentrata sul paziente. Sono pronto per lavorare con un team esperto nel portare avanti ulteriormente la missione di Seagen, per fare la differenza in modo significativo affinché le persone a cui è stato diagnosticato un cancro possano vivere una vita migliore”.