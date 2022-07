Deborah Patitucci è la nuova marketing manager Italia, Malta e Israele di GE Healthcare Italia

Deborah Patitucci è la nuova marketing manager IMI (Italia, Malta e Israele) all’interno del team HealthCare Systems (HCS) di GE Healthcare Italia, divisione medicale di General Electric.

La carriera in GE Healthcare

Deborah Patitucci è in GE Healthcare Italia dal 2014, con un’esperienza ventennale nelle aree marketing e commerciale. Come marketing manager IMI lavorerà trasversalmente sui business di HCS (imaging, ultrasound, LCS, service) gestendo lo sviluppo, l’implementazione e l’esecuzione di piani strategici di marketing. Coordinerà il processo di digitalizzazione del marketing e curerà la partecipazione di GE Healthcare Italia nei congressi nazionali più importanti, occupandosi di mantenere e rafforzare i rapporti con i principali opinion leader.

Il curriculum

Dopo la laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università degli Studi di Milano e un master in Management profile all’Università Bocconi, Deborah Patitucci si è occupata per alcuni anni di marketing del farmaco etico, come product manager in Gruenenthal-Formenti. Nel 2003 è entrata in GE Healthcare, come product manager, e successivamente ha lavorato per Covidien SpA e Mallinckrodt Pharmaceuticals ricoprendo posizioni di responsabilità a livello nazionale ed internazionale. Nel 2014 è tornata in GE Healthcare nel ruolo di product specialist molecular imaging Italia nord est e poi, come marketing tender and quotation manager ha coordinato il team gare e ha guidato la strategia di marketing PDx (divisione farmaceutica di GE Healthcare), lavorando a stretto contatto con il reparto vendite nello sviluppo di strategie di marketing, digital e di posizionamento di prodotto.