Elvira Grandone eletta presidente Siset per il biennio 2026-2028

Pubblicato il: 2 Novembre 2026|
Redazione AboutPharma

Elvira Grandone è la nuova presidente della Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (Siset) per il biennio 2026-2028. La nomina è giunta a Roma,  al termine del XXIX Congresso nazionale della Società, associazione scientifica che conta oltre 1000 membri provenienti da aree specialistiche mediche, biologiche e biotecnologiche.

Oltre alla presidente Grandone, il nuovo Consiglio direttivo Siset per il biennio 2026-2028 è composto Marco Marietta, vicepresidente; Giancarlo Castaman, past president; Giovanni Luca Tiscia, segretario; Benilde Cosmi, Matteo Luciani, Rossella Marcucci ed Elena Rossi, consiglieri.

Siset, punto di riferimento per lo studio delle malattie emorragiche e trombotiche

Medico e responsabile dell’Unità di Emostasi e Trombosi dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, Grandone, già nominata presidente eletta nel 2024, è subentrata ufficialmente a Giancarlo Castaman (insieme nella foto).

“Sono onorata di assumere la guida della Siset, una comunità scientifica che rappresenta un punto di riferimento nazionale per lo studio delle malattie emorragiche e trombotiche”, dichiara la neo presidente Siset e professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia.

“Tra gli obiettivi del nuovo mandato ci saranno il rafforzamento della ricerca e della formazione, il coinvolgimento dei giovani specialisti e un dialogo sempre più stretto con le istituzioni, per tradurre i progressi scientifici in una migliore assistenza ai pazienti”.

“Lascio la presidenza di una Società solida, cresciuta nella partecipazione e nella capacità di promuovere ricerca, formazione e confronto multidisciplinare”, afferma Castaman, past president Siset. “Sono certo che Elvira Grandone saprà proseguire e sviluppare questo percorso, valorizzando le competenze dei soci e consolidando il ruolo della Siset come interlocutore scientifico e istituzionale nel campo dell’emostasi e della trombosi”.

Tag: emostasi / persone / ricerca medica / sanità / siset / trombosi /

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