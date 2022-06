Ema, Christelle Ratignier-Carbonneil eletta vicepresidente del consiglio di amministrazione per i prossimi tre anni

Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), nella riunione dello scorso 16 giugno ad Amsterdam, ha eletto Christelle Ratignier-Carbonneil vicepresidente del consiglio per i prossimi tre anni. Sostituirà Lorraine Nolan, eletta presidente del consiglio di amministrazione nel corso della riunione di marzo.

Le nuove nomine

Oltre alla nomina di Christelle Ratignier-Carbonneil, il Consiglio dell’Ema ha accolto Virginie Hivert, Denis Lacombe, Despoina Iatridou e Karin Kadenbach in qualità di nuovi rappresentanti della società civile del Parlamento europeo (PE) nel consiglio di amministrazione. Marco Greco è stato riconfermato rappresentante delle organizzazioni di pazienti e Anthony Borg come rappresentante del PE. Le nuove nomine riflettono l’impegno costante dell’Agenzia per i medicinali europea nel monitorare l’impatto della guerra in Ucraina sulla fornitura di medicinali nell’Unione europea e la situazione derivante dall’epidemia internazionale di Monkeypox.

La carriera

Dal 1 dicembre 2016 Christelle Ratignier-Carbonneil ricopre la carica di vice direttore generale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari della Francia (Ansm). Il suo impegno negli ultimi anni si è concentrato sull’ascolto degli utenti, delle loro aspettative e nell’integrazione con le azioni dell’agenzia. Laureata in immunoematologia, ha esercitato tra il 2002 e il 2010 diverse funzioni legate alla valutazione clinica dei farmaci all’interno dell’Ansm. Nel novembre 2010 è entrata a far parte dell’ufficio del ministro del Lavoro, dell’occupazione e della salute, come consulente per i prodotti sanitari e le industrie. A giugno 2012 Christelle Ratignier-Carbonneil è stata nominata vicedirettore presso il Fondo nazionale di assicurazione sanitaria per i lavoratori salariati, dove è a capo del dipartimento prodotti sanitari, responsabile delle attività relative a farmaci, dispositivi medici e procedure biologiche, nonché dei rapporti convenzionali con i farmacisti di comunità, professionisti dei dispositivi medici e biologi medici liberali.